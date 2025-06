Javier Milei llegó a Niza y se encontrará hoy con el presidente Emmanuel Macron

En la tercera escala de su periplo por Europa y Medio Oriente, el presidente Javier Milei llegó anoche a Niza, en la Costa Azul francesa.

El principal objetivo de esa escala, que será breve luego de su paso por el Vaticano y España, y en camino hacia Israel, será el encuentro con su par de Francia, Emmanuel Macron, con quien ya se reuniera en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París (julio de 2024) y en la Casa Rosada, a la que Macron llegó en visita oficial en noviembre pasado.

El Presidente llegó a Niza junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y ya sin el portavoz Manuel Adorni, quien regresó a Buenos Aires luego de los encuentros presidenciales con el Papa León XIV y la presidenta italiana, Giorgia Meloni. El canciller Gerardo Werthein, arribado a modo de avanzada, cenó anoche con el joven embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, para ultimar detalles de la visita, que además del encuentro con Macron incluyó la participación del Presidente en una cumbre climática centrada en la protección de los océanos.

Es un tema en el que Macron y Milei exhiben posturas opuestas, ya que mientras el presidente francés critica a quienes niegan la participación humana en el cambio climático, Milei integra el grupo de mandatarios que atribuye esos cambios a procesos cíclicos del planeta. “Hemos estado escuchando que, básicamente, el cambio climático, la amenaza a la biodiversidad, la cuestión de los océanos, todo eso, es una cuestión de opinión. Voy a decirles: no, no tenemos derecho a hacerlo porque no es una opinión, sino que está científicamente demostrado”, afirmó Macron en el inicio del denominado Foro de Economía y Finanzas Azules, del que tomará parte el Presidente.

Según pudo saber LA NACION, entre los temas a tratar por Macron y Milei estará el anuncio de una “alianza para minerales críticos”, que tiene como objetivo acelerar inversiones francesas como las que ya se pusieron en marcha, centradas en litio, cobre y otros minerales. Macron expuso ese interés particular en la conversación que mantuvo con Milei antes de que Francia respaldara el acuerdo de la Argentina con el FMI.

También se hablará del demorado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que fue abordado en la reciente reunión entre Macron y el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. En ese encuentro, el presidente de Brasil le pidió que “abriera” su corazón para firmar el tratado, y el presidente francés estimó que podría hacerlo hacia fines de año, siempre que se incluyan medidas de protección para la agricultura y la ganadería de su país.

Un tercer tema que sería parte de la conversación es el aporte francés al denominado Plan Nuclear argentino, que tiene como cabeza visible al asesor económico de Milei Demian Reidel, quien se reunió semanas atrás con distintos actores del sector nuclear francés. “La idea es seguir avanzando al más alto nivel para que Francia, que es líder en la materia, sea un socio estratégico en el plan nuclear argentino”, afirmaron desde la delegación argentina.

A las 13 horas (18 hora en la Argentina), y luego de menos de un día en suelo galo, Milei partirá hacia el aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, para una estadía de tres días en Israel, que incluirá un encuentro con el primer ministro Benjamín Netanyahu, la firma de un memorándum conjunto por la democracia y contra el terrorismo, y la recepción del premio Génesis, conocido como el Nobel Judío, además de un paso por lugares sagrados como el Muro de los Lamentos y el Santo Sepulcro, ambos en la ciudad vieja de Jerusalén.

El jueves, Milei volverá a España, esta vez para recibir el reconocimiento “Escuela de Salamanca” y reunirse con empresarios. El sábado por la noche, luego de diez días de viaje, está previsto su retorno al país.