Javier Milei negó haberse reunido con Cristina Kirchner con una insólita agresión a un periodista de LA NACION

El diputado libertario Javier Milei negó hoy las versiones que sostenían que se había reunido con Cristina Kirchner. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, con una insólita desmentida de una nota de LA NACION que no había dado por cierta esa información. Incluyó en el mensaje agresiones injustificadas al periodista que firma la nota.

“Este video es para desmentir categóricamente la mentira que ha hecho circular el pseudo periodista de LA NACION y profundamente vinculado a Juntos por el Cambio, en especial al Pro y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mentiroso de Jaime Rosemberg”, dijo Milei en el video que subió a su cuenta de Twitter.

Rosemberg es un periodista político con 30 años de trayectoria, que trabaja desde 2002 en LA NACION y que está acreditado en la Casa Rosada desde hace siete años. Es autor, todos los lunes, de la sección Solo en off, en la que se cuenta “la trastienda de la política”.

En su edición de hoy, la cuarta pastilla de esa sección estaba titulada: “Cristina y Milei, rumores de la reunión ‘imposible”, y relataba que había circulado la “versión” de ese supuesto encuentro, al que habían hecho mención dos fuentes consultadas por LA NACION. Consignaba expresamente que “cerca de la vicepresidenta y desde el entorno de Milei calificaron de ‘disparate’ la versión” y decía que de los dos lados habían insistido en que el encuentro “no existió”.

El tuit de Javier Milei sobre las versiones de una reunión con Cristina Kirchner

El mensaje de Javier Milei, que incluye una injustificada agresión a un periodista de LA NACION

Milei, no obstante, acusó al periodista de haber publicado una “mentira” y sostuvo incluso que lo había hecho a instancias del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien en esta publicación y otras se refirió como “Harry el sucio”.

“Yo no me junté con Cristina (...). Yo no necesito juntarme con nadie. En el fondo lo que están haciendo es armar operetas para que no se hable de lo que se tiene que hablar, que es el desastre de la economía, de la aceleración de la inflación y de cómo vamos camino a un Rodrigazo. Pero parece que eso a Harry el sucio, que es parte de la casta, le molesta mucho y por ende manda a sus operadores a ensuciar”, dijo Milei.