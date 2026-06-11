Javier Milei no tiene previsto pedirle la renuncia a Manuel Adorni a pesar de haber ocultado ingresos en sus declaraciones juradas

Javier Milei no tiene pensado pedirle la renuncia a Manuel Adorni a pesar de que su jefe de Gabinete admitió anoche haber evadido y ocultado US$500.000. “No hay chances”, dijeron a LA NACION cerca del Presidente sobre la posibilidad de desplazar al ministro coordinador, que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

“El apoyo de Karina Milei y del Presidente es absoluto”, dijo Adorni durante la entrevista con LN+ en la que reconoció haber ocultado medio millón de dólares durante más de una década como forma de justificar su crecimiento patrimonial. La información sobre ese dinero también fue omitida en sus declaraciones juradas que debió presentar ante la Oficina Anticorrupción (OA) desde que asumió un cargo en la función pública.

En el gabinete hay dudas y silencio, a pesar de que anoche Adorni dijo sentir pleno respaldo de los ministros. Cerca del presidente Milei aseguraron que “no hay chances” de que el ministro coordinador deje su cargo. Y dieron como ejemplo la publicación en Instagram del propio primer mandatario, en la que el cineasta oficialista Santiago Oría afirma que Adorni “explicó todo perfecto” y que “quedó clarísimo que no robó y que los periodistas mintieron”.

Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que NO ROBÓ y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE.



La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN.



Btw, hoy buena parte del periodismo hizo un PAPELÓN hablando de… — Santiago Oría (@Santiago_Oria) June 11, 2026

“La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN”, escribió el documentalista, ariete digital del karinismo, en la historia replicada por el primer mandatario.

“La verdad que muy bien. Sólido. Pudo explicar todo. Asumió su error y se hará cargo de lo que tenga que pagar”, afirmaron desde el despacho de un leal a la secretaria general de la Presidencia, sin autocrítica a la vista ni menciones al medio millón de dólares “en negro” que dijo haber ahorrado el ministro coordinador.

Antes de una nueva reunión de mesa política, prevista para hoy en Balcarce 50, ningún miembro del gabinete se había manifestado sobre las explicaciones del funcionario. El silencio se extendía a la senadora nacional Patricia Bullrich, quien un mes atrás le reclamó al jefe de gabinete presentar “de inmediato” la declaración jurada, algo que el funcionario hizo efectivo recién anoche. “Ya mandé a comprar una torta, porque mañana cumple años y lo vamos a festejar en la mesa política”, dijo Adorni anoche, como modo de desmentir roces con la jefa de los senadores libertarios, que hoy cumple 70 años.

Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que NO ROBÓ y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE.



La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN.



Btw, hoy buena parte del periodismo hizo un PAPELÓN hablando de… — Santiago Oría (@Santiago_Oria) June 11, 2026

El Presidente viene sosteniendo sin dobles lecturas a Adorni desde el 8 de marzo, cuando se conoció la presencia de Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, en la delegación oficial que acompañó al primer mandatario al Argentina Week de Nueva York. Lo calificó de “honesto” y hace un mes afirmó que el exvocero presidencial tenía “todo en orden” y “todo listo”, y que presentaría su declaración jurada en el corto plazo. Adorni afirmó anoche que la confianza presidencial es total y que no tuvo que “mostrarle nada” para convencerlo de su inocencia. Aquí surge otra pregunta: ¿Adorni le mostró sus papeles al Presidente o no?

Distintos referentes libertarios oscilaban entre el silencio y las dudas en relación al “error” reconocido por el jefe de gabinete. “No estoy en tema, veremos” fue la llamativa reacción de otro funcionario, incómodo al tener que dar su opinión. Otros integrantes del universo libertario se excusaron de opinar o directamente no contestaron.

Otros referentes, siempre fuera de micrófono, sí expresaron su desagrado. “Le mintió a ARCA, al Congreso, a la prensa. En cualquier lugar del mundo occidental, un jefe de gabinete que evade no dura cinco minutos en su puesto”, dijo una fuente libertaria de buen vínculo con el Presidente y contactos con el sector que encabeza el asesor presidencial Santiago Caputo, quien tampoco se manifestó en las horas que siguieron al descargo mediático del jefe de gabinete, en el que Adorni informó que rectificó sus declaraciones juradas anteriores ante el fisco para así blanquear dinero ganado en “25 años de actividad privada”.

“Ayer zafó, pero dijo muchas mentiras. “Políticamente ya fue”, sostuvo una de las voces cercanas a Bullrich, quien sí daría pistas de su postura luego de la reunión de mesa política, de la que, además de la senadora, integran Adorni, Caputo, Karina Milei, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, el ministro de Economía, Luis Caputo, su par de Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

“No se entiende por qué lo sostienen”, agregó otro de los consultados, en referencia a la decisión de los hermanos Milei de sostener al jefe de gabinete en su cargo. Mientras suenan los nombres de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del canciller Pablo Quirno, como eventuales reemplazos, el Presidente deja trascender a través de sus voceros de confianza que nada cambió y que mantendrá a Adorni en su puesto. “El objetivo no soy yo, el objetivo es el Gobierno y el Presidente”, dijo el jefe de gabinete, como modo de ratificar su permanencia en el cargo, aunque dejó aclarado que su dimisión, al igual que la del resto de los funcionarios, “está a disposición del Presidente”.