Frente a uno de los jueces que debe intervenir en el caso, el titular de la AMIA reclamó que se acelere el juicio

El presidente Javier Milei participó este viernes del acto por el aniversario número 32 del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el lunes 18 de julio de 1994 en la sede de la mutual, ubicada en el barrio porteño de Once, donde fueron asesinadas 85 personas. En la apertura del evento, que se da en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluye cierres al tránsito de las calles Pasteur, Azcuénaga y Uriburu, entre las avenidas Córdoba y Corrientes, el titular de la asociación, Osvaldo Armoza, pidió a los jueces que aceleren el juicio.

“No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles. Exhortamos a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Angela Ledesma a que se aboquen con la mayor celeridad posible a resolver el caso y permitan que el juicio en ausencia se convierta en una realidad", expresó el presidente de la AMIA.

En ese momento se escucharon algunos gritos y reclamos de familiares de las víctimas: “Justicia, 32 años ya”, exclamaron.

Barroetaveña, uno de los mencionados por el titular de la AMIA, se encontraba entre el público que participa del acto por un nuevo aniversario del atentado. Después de la mención, el juez de la Cámara de Casación, que debe definir sobre la constitucionalidad de la ley de juicio en ausencia junto a Carbajo y Ledesma, le habló a su colega Mariano Borinsky.

Acto en conmemoración por los 32 años de atentado a la AMIA con la presencia de Javier Milei Ricardo Pristupluk

Milei, visiblemente emocionado, llegó acompañado de su hermana, Karina Milei, y uno de sus hombres de mayor confianza, Mario Suli. Con su habitual gorra negra, Suli quedó ubicado a unos pasos.

Detrás del mandatario se desplegaba una cuadra repleta de gente, que a las 9.53 escuchó la sirena que sonó, como desde hace 31 años, para marcar el comienzo del acto en reclamo de justicia. Todo bajo un silencio sepulcral y los carteles con los rostros y nombres de cada una de las 85 víctimas, la menor de ellas Sebastián Barreiro, de cinco años.

Acto en conmemoración por los 32 años de atentado a la AMIA con la presencia de Javier Milei Ricardo Pristupluk

Junto al Presidente están también en el evento el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la líder del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, los ministros Mario Lugones [Salud], Alejandra Monteoliva [Seguridad] y Carlos Presti [Defensa]. A ellos se suman el embajador estadounidense Peter Lamelas, y los diputados Maximiliano Ferraro y Sabrina Ajmechet.

Otros de los asistentes son el juez Borinsky, que trató el expediente de la AMIA, y el extitular del área de Derechos Humanos en tiempos macristas, Claudio Avruj. También asisten la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fiscal Alberto Nisman, quien fue hallado muerto en 2015 con un tiro en la cabeza tras denunciar a Cristina Kirchner por la firma de un pacto con Irán para supuestamente encubrir a los terroristas responsables de la voladura de la AMIA en 1994. También concurre el extitular de la SIDE Miguel Ángel Toma.

Acto en conmemoración por los 32 años de atentado a la AMIA Ricardo Pristupluk

Milei había confirmado días atrás su participación en el acto de conmemoración, sobre la calle Pasteur al 633, donde se reconstruyó la sede de la AMIA luego del ataque. El operativo de seguridad combina la presencia de miembros de distintas divisiones de la Policía Federal Argentina (PFA) y Casa Militar, el órgano mixto de civiles y uniformados, que se encarga de la custodia presidencial, según pudo saber LA NACION.

Acto en conmemoración por los 32 años de atentado a la AMIA Ricardo Pristupluk

Al arribar al lugar Bullrich habló con La Nación +: “Es un día para recordar la tristeza y también la rebeldía frente al terrorismo. Esto está siendo juzgado y es un paso trascendental en la historia de fallidos que tuvo este juicio, se va a llegar a la verdad". Tras ello, remarcó sobre la presencia del libertario: “Es muy bueno que venga el Presidente, han venido pocos”.

Acto en conmemoración por los 32 años de atentado a la AMIA Ricardo Pristupluk

Javier Milei en el acto por el 32° aniversario del atentado a la AMIA

Desde que asumió en Casa Rosada, en diciembre de 2023, Milei asistió a todos los actos de conmemoración. Al igual que en esas ocasiones, fue ubicado en las primeras filas, entre familiares de las víctimas y autoridades de la AMIA y de la DAIA, muy cerca del embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela.