Un día después de que Mirtha Legrand defendiera al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y al cine Gaumont durante su programa del sábado por la noche, el presidente Javier Milei retuiteó un mensaje contra la conductora de televisión en el que se sugería un nuevo destino para el histórico cine de la ciudad de Buenos Aires.

“¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine [Incaa] también. Es terrible”, expresó la actriz, en La noche de Mirtha y siguió: “Si había alguno que robaba, bueno, afuera, no le des más crédito”. A continuación, opinó sobre la visión que considera que tiene el Ejecutivo del cine: “Da una sensación como de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo”.

Fiel a su postura de comunicarse a través de las redes sociales, este domingo el mandatario mostró su descontento con los comentarios de la diva. El del posteo llamado Julio Burdman sugirió que la diva de la “mesaza” compre el cine que depende del Incaa.

El retuit de Milei contra Mirtha Legrand

“Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine GAUMONT-LEGRAND y que proyecte solo películas argentinas”, comienza el mensaje en X del usuario que se define como “geopolitólogo”. Y concluye: “Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales”.

Pese a la validación del mensaje, Milei había mostrado en el pasado cierta cercanía y aprecio por la conductora. En febrero, grabó un video en el que le deseaba feliz cumpleaños y donde le prometió que iba a sacar el país adelante.

“Hola, Mirtha. Bueno, este video es para desearle un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Además, para felicitarla porque sabe... Mire, el mercado se puede equivocar una vez, dos veces pero, ¿Sabe qué? Tener un éxito por más de 50 años eso es solo para los grandes”, expresó el mandatario al elogiar la trayectoria en televisión de Legrand.

Además, durante la recta final de la campaña electoral de 2023 y a fines de diciembre, ya en el poder, Legrand recibió a Milei en su programa donde hablaron sobre la situación económica y social del país, la herencia recibida y el rumbo de la Nación.

