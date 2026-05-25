Javier Milei se arrodilló y se persignó al entrar a la Catedral para participar del Tedeum

El presidente Javier Milei participó este lunes del Tedeum por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde protagonizó un gesto religioso al arrodillarse y persignarse antes del inicio de la ceremonia encabezada por el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva.

El mandatario ingresó poco antes de las 10 acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el canciller Pablo Quirno. Tras saludar a García Cuerva y a otros cardenales presentes, se tomó unos segundos para arrodillarse y hacer la señal de la cruz antes de dirigirse al lugar asignado para la misa patria.

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La ceremonia reunió a gran parte del Gabinete nacional y a dirigentes oficialistas, en medio de las tensiones internas que atraviesa el Gobierno. Entre los presentes estuvieron además el asesor presidencial Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich. La ministra Sandra Pettovello no participó debido a un viaje oficial al Vaticano.

Antes de llegar a la Catedral, Milei y sus ministros se reunieron en la Casa Rosada y luego caminaron por la avenida Rivadavia hasta el templo, como ocurrió en las celebraciones de los dos años anteriores. Durante el trayecto saludaron a las personas que se acercaron a la Plaza de Mayo. La vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo ausente y, según trascendió desde su entorno, no recibió invitación formal de la Presidencia para asistir al acto.

El mensaje de García Cuerva

Durante la homilía, García Cuerva hizo un llamado a la unidad y cuestionó el clima de enfrentamiento político y social. “Basta de arengar la polarización”, expresó ante la mirada del Presidente, que permaneció sentado en una butaca ubicada en el centro de la nave principal.

El arzobispo también pidió recuperar la memoria histórica y criticó “la ostentación, el despilfarro y el derroche”. “Argentina, toma tu camilla; es decir, no te olvides de tu historia, de los próceres que te ayudaron a caminar y de ese pueblo fiel que supo ponerse a los demás al hombro”, sostuvo durante su mensaje.

Tedeum en la Catedral. Saludo del presidente Milei y el arzobispo García Cuerva captura

La alocución se extendió por poco más de 15 minutos. Finalizado el oficio religioso, Milei saludó con un abrazo al arzobispo y a representantes de otros credos antes de retirarse junto a sus funcionarios. Luego se dirigió hacia Plaza de Mayo para entonar el Himno Nacional Argentino frente al Cabildo junto a la banda de Granaderos.

Reunión de Gabinete tras el Tedeum

Después de la ceremonia, Milei encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada que se extendió por más de una hora. Según fuentes oficiales, durante el encuentro no se abordaron las disputas internas que en las últimas semanas involucraron a Caputo, Menem, Bullrich y Adorni.

Tedeum. Acto en el Cabildo. El presidente Javier Milei junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y otros funcionarios Presidencia

Como precisó LA NACION, el Presidente condujo gran parte de la reunión y realizó una exposición sobre criterios de gestión y toma de decisiones. Se trató además del primer encuentro en el que se vieron cara a cara el titular de la Cámara Baja y el asesor presidencial tras el caso “Periodista Rufus”.