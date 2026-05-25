Javier Milei y su gabinete llegaron este lunes 25 de Mayo a la Catedral Metropolitana para participar del Tedeum. En medio de las internas de las filas oficialistas, el libertario ingresó a la iglesia poco antes de las 10 acompañado por su hermana, Karina, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. “Basta de arengar la polarización”, reclamó el religioso.

El Presidente, sus ministros —con la inasistencia de Sandra Pettovello, quien viajó al Vaticano para un encuentro con el Papa León XIV— y los principales secretarios se reunieron, antes de ir a la Catedral, en la Casa Rosada y desde allí caminaron por la avenida Rivadavia, tal como ocurrió en las celebraciones de los dos años anteriores, y saludaron a las personas presentes. La ausencia principal fue la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que no fue invitada por la Presidencia.

Estrechos colaboradores de la funcionaria nacional hicieron circular, en las últimas horas, un mensaje que decía: “La invitación al Tedeum del 25 de mayo próximo la cursa formalmente la Secretaría General de la Presidencia a través del área de ceremonial. La vicepresidenta de la Nación no ha sido invitada”.

Milei llegó al Tedeum del 25 de Mayo en medio de internas en el oficialismo.

Previo a participar de la misa de García Cuerva, Milei estuvo presente en la ceremonia de ofrenda al General San Martín. A su lado derecho, se encontraba el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, con quien en 2025 había existido un momento de rispidez entre ambos funcionarios. En aquel entonces, el Presidente no solo le negó el saludo a Villarruel, sino que también ignoró a su par en la Ciudad.

Este lunes, Macri habló previo a ingresar a la Catedral sobre su relación con el mandatario nacional y aseguró que “estamos muy bien, trabajando en muchos frentes”. Macri recordó el acuerdo al que la Ciudad llegó con Nación días atrás con el tema de la coparticipación.

Milei llegó al Tedeum del 25 de Mayo en medio de internas en el oficialismo. Captura

Poco después de las 10, comenzó la fuerte crítica de García Cuerva ante la atenta mirada del Presidente, que permanecía sentado en una butaca ubicada en el centro de un pasillo, de cara al sacerdote.

Tedeum en la Catedral captura

En parte de su homilía, García Cuerva llamó a la unidad de los funcionarios con el pueblo, a entablar el diálogo y enfatizó: “Basta de arengar la polarización”.

“Argentina, toma tu camilla; es decir, no te olvides de tu historia, de los momentos en que parecía que no podías avanzar, de los próceres que te ayudaron a caminar, de los héroes que entregaron su vida por la libertad; de ese pueblo fiel que supo ponerse a los demás al hombro. Memoria agradecida y reconciliada por las raíces de la Nación y por los que personalmente nos ayudaron y nos dieron la oportunidad de salir adelante; esto nos hará más buenos, más generosos y más solidarios con los que aún siguen postrados. Por eso es cruel y escandalosa la ostentación, el despilfarro, el derroche”, lanzó el sacerdote ante la atenta mirada de Milei.

Tedeum en la Catedral Captura

Luego de poco más de 15 minutos, García Cuerva finalizó con su alocución y se alejó de la nave central de la Catedral, previo al cierre formal del Tedeum. Milei, junto a sus funcionarios, saludó al sacerdote con un abrazo, a los representantes de los otros credos religiosos y se retiró.

Luego de poco más de 15 minutos, García Cuerva finalizó con su alocución y se alejó de la nave central de la Catedral, previo al cierre formal del Tedeum. Milei, junto a sus funcionarios, saludó al sacerdote con un abrazo, a los representantes de los otros credos religiosos y se retiró. captura

En medio de un pasillo organizado y algunos curiosos que lo saludaban, el Presidente se dirigió hacia la Plaza de Mayo para entonar, junto a la banda oficial de Granaderos, el Himno Nacional Argentino frente al Cabildo.