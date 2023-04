Javier Milei se expresó en contra de la obligatoriedad educativa y propuso un polémico sistema de “vouchers”

escuchar

En medio del crecimiento de su figura en las encuestas, Javier Milei volvió a generar polémica por una de sus propuestas de cara a la campaña electoral. Esta vez, el líder de La Libertad Avanza apuntó contra la obligatoriedad educativa al proponer la implementación de “un sistema de vouchers” que le permitiría a los padres de los alumnos, a partir del dinero que, por un lado, el Estado tomaría de los impuestos y, por el otro, distribuiría luego entre las familias, elegir si deciden mandar a sus hijos a una instituciones de gestión pública o privada.

“Si vos querés estudiar, vas a tener la posibilidad de estudiar. La diferencia es que vas a dejar de ser rehén del sistema de adoctrinamiento del Estado”, sostuvo el economista la semana pasada en una serie de entrevistas. “¿Cómo hago para asegurarme de que el Estado sea lo más parecido posible a la provisión que me daría el mercado? Si toda la gente está dispuesta a pagarlo, como de hecho lo está haciendo vía impuestos, lo que vos tenés que hacer con esos fondos es repartir vouchers”, explicó.

En ese sentido, negó que su intención sea “tocar” el 6% del PBI que se destina actualmente a educación. “Los recursos están, no se los vas a quitar”, aclaró el dirigente libertario. Y aseguró que este mecanismo, el cual comparó con el de la tarjeta SUBE, obligaría a las distintas instituciones a competir y a “ser buenas”. Al menos en los lugares donde existe más de una opción educativa. “Yo te lleno tu tarjeta con los fondos para que vos pagues la institución a la que vos querés ir”, insistió el dirigente.

Para Milei, la diferencia entre el sistema actual y el que él propone es que “en uno estás preso del adoctrinamiento y en otro se pone a las instituciones a competir, lo que eso genera mejores resultados”. Por eso, de acuerdo a sus dichos, un esquema como el que propone el homeschooling sería más cercano a su ideal: “A mucha gente no le gusta la formación que le dan [a sus hijos] en el colegio, entonces los hacen estudiar solos y después los mandan a rendir libre”.

Si bien no existen cifras oficiales, la organización Homeschooling Argentina estimó en diciembre de 2022 que, desde 2020, solo unas 5000 familias comenzaron educar a sus hijos en su hogar, tras el impulso de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, y según los datos del último Informe Nacional de Indicadores Educativos, más de 12 millones de personas reciben educación en los sistemas inicial, primario y secundario.

“¿Para vos la educación pública no tiene que ser obligatoria?”, le preguntó a Milei la periodista Cecilia Boufflet de Radio Mitre. “¿Vos querés obligar a un ser humano a que haga algo?”, reaccionó, exaltado, el economista. Y continuó: “El sistema de la obligación no funciona y solo el 16% de los chicos terminan el secundario. Hoy tenés al 60% de los menores de 10 años que no pueden leer ni entender lo que hacen, menos pedirles que resuelvan una operación matemática básica”.

“El problema es que vos querés controlar a los seres humanos e imponerles tu patrón moral, y yo lo que creo es que le tenés que dar las posibilidades. ¡Eso de andar poniéndole pistolas en la cabeza a la gente para obligarlas a hacer lo que a mí me gusta, no me gusta!”, sentenció.

Lo cierto es que, más allá del convencimiento reflejado en su planteo, Milei sostuvo que una política así se concretaría recién “en el mundo ideal, que no es dentro de tres días”. Según afirmó el propio economista, formaría parte de sus reformas “de segunda generación” y sería llevada adelante por su virtual Ministerio de Capital Humano. Se trata de la cartera que, en caso de que el actual diputado llegase a la Casa Rosada, suplantaría a la de Desarrollo Social al unificarla con la de Salud, Trabajo y Educación. Los demás ministerios de su eventual gobierno serían Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad, Interior, Defensa y Justicia.

Repercusión oficial

Quien no tardó en salir al cruce del dirigente libertario fue el ministro de Educación, Jaime Perczyk. Para el funcionario, el rechazo de Milei a la educación obligatoria es una postura “anti-derechos” que presupone entender “la educación como un mercado”. “Creemos que la educación es un derecho y como tal requiere financiamiento del Estado. Desde 1884, la Constitución plantea que la educación primaria es gratuita y obligatoria”, le dijo a Télam.

Perczyk advirtió que la propuesta de los “vouchers” es similar a la que llevó adelante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Y definió que “son concepciones antiderechos que destruyen las políticas públicas y generan desigualdad”.

En esa misma línea, el ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, sostuvo ante la agencia de noticias estatal que los dichos de Milei sobre la educación tienen como objetivo “sacarle los derechos a los que menos tienen” e indicó que “es falso que hay un abandono de la escuela”.

“De más está decir que no estamos de acuerdo. El articulo 2 de la Ley de Educación Nacional dice que la educación es un bien personal y social garantizado por el Estado”, resaltó Sileoni, para después subrayar: “Hoy van a la escuela casi el 98% de los niños a partir de los cinco años”.

