El presidente electo, Javier Milei, se metió de lleno en la interna de Boca a una semana de las elecciones que enfrentarán a Juan Román Riquelme contra Mauricio Macri. “Cuando Martín Palermo se retiró del fútbol en cancha de Boca, mi tristeza fue tan grande que ya nunca más volví a la Bombonera. Si ahora vuelve como DT, me dan unas ganas locas de volver...”, escribió en la madrugada del domingo en X y citó una publicación en la que Palermo, actual entrenador de Platense, aseguró que es uno de los candidatos a director técnico de la fórmula que lleva a Macri como aspirante a la vicepresidencia y a Andrés Ibarra como candidato a presidente.

El tuit de Javier Milei en apoyo a Macri para las elecciones en Boca

“Hoy estoy con la posibilidad de que Andrés Ibarra me haya tenido en la consideración de cumplir ese sueño de ser técnico de Boca”, expresó el exnueve de Boca este sábado en la conferencia de prensa luego de la victoria de su equipo ante Sarmiento de Junín. Palermo recordó que tanto en la actual gestión, liderada por Jorge Ameal y vicepresidida por Riquelme, como en la anterior de Daniel Angelici no fue tenido en cuenta para ser el entrenador.

Palermo, máximo goleador de la historia de Boca, mantiene un enfrentamiento histórico con Riquelme, a pesar de la letal alianza que forjaron dentro de la cancha que los llevó a ganar infinidad de torneos, como las Copas Libertadores de 2000, 2001 y 2007 y la Intercontinental del 2000, esta última frente al Real Madrid.

“Es mi sueño, es mi deseo, pero obviamente hay que esperar que las cosas sucedan. Me tengo que sentir agradecido de que si las cosas salen como uno cree que pueden llegar a suceder voy a ser el próximo técnico de Boca”, pronosticó el actual DT de Platense.

El “Titán” hizo campaña abiertamente por la fórmula Ibarra-Macri y grabó un video que fue mostrado en la presentación de la fórmula en el que manifestaba su apoyo a la dupla formada por el exministro de Modernización y el exmandatario nacional y presidente de Boca entre 1995 y 2007. Roberto “El Pato” Abbondanzieri, exayudante de campo de Palermo y exarquero multicampeón con Boca, y Diego Cagna, excapitán del club del sur de la ciudad de Buenos Aires, fueron algunos de los exjugadores que acompañaron a Ibarra y Macri en el evento inaugural de la campaña.

El enojo de Milei con Boca

El próximo jefe de Estado recordó en reiteradas oportunidades en los últimos años que dejó de ser hincha de Boca debido a la decisión de Angelici cuando era presidente del club de aceptar a Riquelme como jugador en el tramo final de su carrera.

“Cuando Angelici en un acto de populismo lo trajo a Riquelme en su última etapa, que sabía que era un robo, dije ‘ya tengo bastante con vivir en un país populista’”, aseguró.

En una entrevista que le brindó a Telefe, Milei fue más allá y dijo que incluso se hizo “antiBoca” por un hecho particular de un exjugador del club de la ribera y de la selección nacional. “Cuando lo trajeron a [Fernando] Gago, que además es un cinco sin marca, tenía menos marca que La Salada, o sea, no existe, es un oxímoron, me hice antiBoca. Para mi el cinco tiene que ser un criminal. Ahora que él no juega más, solo no soy de Boca”, había dicho.

Javier Milei, con la camiseta de Boca durante su infancia

El regreso de Milei a la Bombonera y, eventualmente, a volver a ser hincha de Boca parecería depender de una situación política: el resultado de los próximos comicios que, hasta el momento, se desarrollarán el próximo domingo 3 de diciembre, es decir, en una semana. Inicialmente, fueron convocados para el sábado 2 de diciembre, pero el juzgado el juzgado Penal, Contravencional y de Faltas número 22 de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a un pedido de cinco socios de Boca Juniors y postergó un día las elecciones para que puedan votar los socios judíos. Según el fallo, al ser el sábado el día de descanso de la comunidad judía, los miembros de ese culto se verían impedidos a concurrir y sería un acto de discriminación, según sentenció el juez Ricardo Baldomar.

