Javier Milei se presenta ante empresarios en EE.UU.: “Estamos logrando domar la inflación”

WASHINGTON.- En su décimo noveno viaje a Estados Unidos desde que asumió la presidencia, Javier Milei habla este jueves ante empresarios e inversores en la sede de la Cámara de Comercio de esta capital, en el que destacó los avances de su gestión con el foco en el crecimiento, hizo un guiño a los empresarios, y volvió a mostrarse confiado en un triunfo en las elecciones del año próximo.

“Si tomamos el riesgo país de nuestra administración estrictamente, el riesgo país el año próximo estará por debajo de los 100 puntos. Lo que pasa es que el país todavía está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina. Y yo creo que los argentinos van a decidir en octubre el año que viene por continuar con este cambio. Tenemos confianza de que vamos a ratificar este rumbo”, sostuvo el mandatario en su discurso.

Esta mañana, el riesgo país que elabora el banco JP Morgan trepa a los 640 puntos básicos, el nivel más alto desde principios de mes.

“Estamos todo lo que el manual dice para que la Argentina vuelva a crecer”, indicó el Presidente. “La verdadera riqueza la generan los empresarios”, dijo.

“Estamos logrando domar la inflación”, aseguró en otro tramo el Presidente, aunque esta semana el Indec reportó la aceleración del índice en septiembre al 1,9% y una acumulación del 23,6% en el año.

En primera fila lo escuchaban su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno, y el embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford.

El líder libertario busca mostrar oportunidades de inversión en el país con un discurso titulado “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”, en el que enumeró elogios a la política económica de gestión. También destacó ante los inversores y empresarios los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), tal como había hecho anoche en una gala hispana.

“Sin empresarios no hay nada”, señaló Milei, y destacó que su gestión busca que “se expandan libremente y que con su creatividad nos llenen de beneficios”. “Apuntamos a los verdaderos empresarios, a los creadores de valor”, añadió.

“La Argentina es uno de los cinco países en el planeta que tienen equilibrio fiscal en la línea financiera”, dijo, y agregó: “Eso hizo que la deuda no creciera. O sea, lo único que crece en el país de deuda es la parte que se ajusta por inflación, que son instrumentos heredados, pero sigue siendo menor a la que recibimos”.

El Presidente luego destacó que “La Argentina está demostrando que ha decidido ser un país serio”.

“Hemos abrazado la solvencia intertemporal y vamos a honrar nuestras deudas en todo momento. Por eso sigue cayendo día a día el riesgo país”, marcó.

En el marco de su presentación, Milei fue galardonado con el premio “Campeón global de la libre empresa”, en reconocimiento a su defensa de los principios de la libertad económica. Aunque se había anunciado que estaría el secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, finalmente el alto funcionario de la administración Trump no estuvo presente.

El presidente Javier Milei ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos

La Cámara de Comercio de Estados Unidos, cuya sede está frente al parque Lafayette, a metros de la Casa Blanca, se presenta como la organización empresarial más grande del mundo, y nuclea desde pequeñas empresas y cámaras de comercio de todo el país hasta asociaciones industriales y corporaciones globales.

Su presidenta y directora ejecutiva, Suzanne Clark, fue la encargada de abrir el evento, en un discurso con fuertes elogios a la administración de Milei.

“Somos una institución que ha defendido y luchado por la causa de la libre empresa durante más de un siglo. Hoy, nos enorgullece unirnos a un aliado poderoso en esa causa. Tras décadas de una economía dirigida, la Argentina cuenta ahora con un líder que defiende con valentía y orgullo la libre empresa”, dijo sobre Milei.

También destacó la disciplina fiscal y el superávit presupuestario, y la reducción del papel del Estado “allí donde obstaculizaba el crecimiento”.

Por la tarde, Milei luego dará un discurso en un encuentro en la sede de la embajada argentina, en el barrio de Dupont Circle, enfocado en la lucha contra el antisemitismo, a raíz de que la Argentina tiene la presidencia temporal de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

Respaldo a Trump

El presidente Javier Milei, anoche, en la Gala Oficial de la Herencia Hispana ALEX WROBLEWSKI - AFP

En la antesala de las elecciones de medio término en Estados Unidos, Milei le dio anoche un fuerte respaldo a Trump, quien enfrenta la posibilidad de que los demócratas avancen en el Congreso si logran un buen resultado en los comicios del próximo 3 de noviembre.

“Es importante no solo para Estados Unidos, sino para Occidente entero, que el rumbo de Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre. No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, señaló el libertario en su discurso en una gala hispana.