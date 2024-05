Milei se reunirá con un grupo de empresarios españoles en Madrid en un marco de hermetismo

Escuchar

Pese a que la visita del presidente Javier Milei a España no tiene agenda de Estado, el Gobierno confirmó que no se trata de un viaje “particular” ya que el mandatario se reunirá este sábado con empresarios españoles. La aclaración oficial, en boca del vocero presidencial, Manuel Adorni, puso el foco sobre cómo será el encuentro que se llevará a cabo mañana en la embajada de la Argentina en Madrid, descripto por algunos medios locales como “inusual”.

Según publicó El País de España, poco trascendió de los contenidos o el formato del evento que comenzará mañana a las 9.30 y que contará con la presencia de reconocidos empresarios españoles. “La llamada del ultraliberal a compañías con intereses en el país sudamericano trata de reunir a primeros espadas en torno a un programa económico, conocido como la motosierra, y que ya ha sido aplaudido por el Fondo Monetario Internacional (FMI)” , precisó el medio local.

Sin embargo, desde el país ibérico advierten que algunos de los invitados al encuentro manejan cierta cautela o dudas a la hora de confirmar su presencia. “El sabor amargo que deja la tensión de semanas atrás con el Ejecutivo español, y la propia distancia tomada con las autoridades de este país, hacen que más de un empresario haya dudado sobre si acudir o mandar a segundos niveles” , precisaron.

En tanto, desde el mismo medio español ratificaron que fueron invitados al encuentro los presidentes y consejeros delegados de grupos como Santander, BBVA, Telefónica, Iberia, Indra, Mapfre, Ecoener, Dia, la firma de inversiones Consello Group o la propia CEOE, entre otros. Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el embajador argentino en España, Roberto Bosch.

“A los invitados se les ha reclamado confidencialidad, al menos antes de la cita, pero fuentes conocedoras de los detalles coinciden en que el primer problema es igualar el nivel de representación de las empresas. Mientras Santander baraja enviar a su consejero delegado, Héctor Grisi, o por Iberia todo apunta a que será su presidente, Marco Sansavini, quien responda a la cita con Milei, algunas firmas como Mapfre se plantean ocupar asiento con uno de sus vicepresidentes”, detallaron.

La visita de Milei provocó algunas críticas sobre todo por parte de algunos sectores que cuestionaron la utilización de fondos del Estado para un viaje “particular”. Tal fue el caso del exmandatario Alberto Fernández quien escribió en X: “Milei viaja con dinero del Estado a un mitin del fascismo mundial. Eso ocurre mientras tu salario se deprime y se quiebra el empleo registrado”. Luego se preguntó de manera retórica si “¿entendemos que el desarrollo argentino y el bienestar del pueblo no están en sus planes?”.

Tras ello Adorni utilizó parte de su habitual conferencia para aclarar que no se trata de un viaje “particular” ya que el mandatario se reunirá con empresarios españoles “que tienen una gran participación en inversiones en la Argentina”.

“Lo más importante de la agenda es que se reúne con los principales empresarios, que tienen una gran participación en las inversiones argentinas. Parte de lo que hizo el kirchnerismo fue espantar a cada persona que quería traer un dólar a la Argentina. Así que no, no somos kirchneristas”, destacó el vocero.

Asimismo, se refirió al hecho de que no se informaron los gastos del viaje al país ibérico. “Los recibimos con cierto rezago. Tengo los gastos recién ahora del viaje a Los Ángeles, entonces no puedo decirlos antes del viaje. No hacemos ninguna autocrítica en términos de gastos porque te puedo asegurar que si hay un gobierno austero y que gasta lo mínimo e indispensable, es este” , planteó.

Tras ello, insistió: “No son viajes privados; de hecho, cuando el Presidente hizo viajes privados, los hemos pagado con nuestros propios bolsillos. Así que no actuamos como kirchneristas ni lo vamos a hacer” . Tras ello, ante una nueva pregunta en esa misma línea, marcó: “¿Pensás que una reunión con Elon Musk no tiene ninguna implicancia en la Argentina? Verte con uno de los empresarios más grandes del mundo como Presidente de la Nación no es importante?” .

