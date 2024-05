La insólita pregunta que le hicieron al vocero Manuel Adorni en la conferencia de prensa

Escuchar

Este viernes, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, al vocero presidencial, Manuel Adorni, le realizaron una insólita pregunta. Al término de la ronda de consultas de los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, llegó el turno de las preguntas de estudiantes universitarios, una idea que el portavoz de Javier Milei puso en práctica hace unos meses.

Una joven que se presentó como estudiante de tercer año de Relaciones Públicas de OTT, le consultó: “Como estudiantes quisiéramos saber, ¿cómo hacés para mantener la calma frente a la catarata de preguntas tendenciosas que recibís diariamente?”.

Cómodo ante el requerimiento, Adorni respondió en forma irónica: “Es probable que en este momento te estén mirando de mala manera por lo de ‘preguntas tendenciosas’”.

Tras ello, enunció: “Siempre fui más o menos igual, no tengo por qué ser diferente acá”.

“Las preguntas tendenciosas no me molestan en lo más mínimo. Entiendo que un periodista que hace preguntas tendenciosas está bien, lo que está mal es que un periodista haga preguntas partidarias o de algún color político. Eso me parece mal.”, agregó.

Y concluyó: “De igual manera me tomo el trabajo de responderlo con mi total tranquilidad, con mi tranquilidad habitual”.

La oficina del vocero presidencial decidió hace un par de meses incorporar a estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas para que pregunten en la conferencia todos los viernes. Primero el portavoz escucha a los periodistas y luego les dedica un tiempo exclusivo a los estudiantes.

Terminadas las preguntas, Adorni agradeció a las instituciones que llevan a sus alumnos a Casa Rosada. “Agradezco a todas las instituciones, están todas invitadas, los que no vienen es simplemente porque no hubo tiempo todavía o porque no mandaron el pedido”.

Las preguntas por los perros de Milei

En las habituales conferencia de prensa que brinda Adorni, hubo preguntas y respuestas que llamaron la atención. Hace menos de un mes, el vocero presidencial tuvo que referirse al tema de los perros que el Presidente tiene en la Quinta de Olivos. En la última ocasión, un periodista le consultó sobre la cantidad de canes que posee el mandatario. “No quedó muy claro todavía si son cuatro o cinco, vos decías que no importa el número. Que haya cuatro o cinco perros ya no es el problema del Presidente sino de todos los argentinos”, le consultaron.

“Porque si el Presidente tiene cuatro y ve cinco estamos hablando de una persona que ve algo que no se condice con la realidad, por eso nos interesa el número de los perros”, continuó el periodista.

Con un evidente malestar, Adorni lo cruzó. “Lo que sugerís me parece de una falta de respeto, sobre decir que Milei habla con cosas que no existen. Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa. Es meterse con su familia”, respondió. Tras ello, agregó: “Tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones. Lo que dijiste me parece absolutamente desubicado”.

LA NACION

Temas Manuel Adorni