escuchar

“No tengas dudas de que si gana [Sergio] Massa vamos a una autocracia al estilo [Vladimir] Putin”, afirmó Javier Milei al periodista Pablo Rossi en una entrevista que dio este miércoles por la noche en LN+, en la que también participó Luis Majul. El candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA) sostuvo que uno de los puntos en común entre el presidente ruso y el aspirante al Ejecutivo de Unión por la Patria (UxP) es la manera en la que “atentan contra la libertad de expresión”.

Para el libertario, Massa “donde tiene injerencia hace echar gente”. “El caso de Marcela Pagano es emblemático. Lo criticó y la echaron”, dijo. Y añadió: “El día previo al debate a muchos influencers que están alineados con nuestro pensamiento le voltearon el canal de YouTube a todos”. “No es una casualidad”, resaltó.

El economista, quien disputará con Massa la presidencia en el balotaje del próximo domingo, también responsabilizó al actual ministro de Economía por un conflicto que hubo entre militantes de LLA y partidarios del peronismo en el distrito bonaerense de Ezeiza el que hubo acusaciones cruzadas. Para Milei, “la gente de Massa arrancó tirando huevos; después empezó a tirar piedras; después romper botellas y tiraban botellas rotas”, aseguró.

“Le hicieron 14 paros a [Raúl] Alfonsín, sacaron a patadas a [Fernando] De la Rúa. Con la tiranía de las mayorías se quisieron llevar puesto al campo con la [resolución] 125. Son los mismos que atacan y persiguen a opositores”, afirmó el libertario en un doble guiño hacia sectores antiperonistas y también a quienes se identifican con el radicalismo, con palabras muy similares a las que utilizó en el debate del pasado domingo.

Sobre el debate, Milei dijo que “aclaró” la importancia de distinguir las reformas de primera, segunda y tercera generación. “La reforma de primera generación es la reforma del Estado. Bajar impuestos, gasto publico, quitar regulaciones, modernizar el mercado laboral y una vez que sos competitivo fiscalmente y laboralmente ahí abrir [la economía] a la chilena”, sostuvo sobre el proceso de apertura económica que tuvo Chile a partir de los años 80.

El libertario distinguió los procesos de las reformas que implementará en caso de llegar a la presidencia al responder en la entrevista una pregunta referida a qué le diría a los empresarios que comercian con Brasil y China, los dos principales socios comerciales de la Argentina. “No van a tener ningún tipo de problema, van a poder seguir comerciando. Yo soy liberal. Como liberal creo en el libre comercio”, apuntó.

Milei, no obstante, luego insistió con una pregunta: “¿Tiene que estar administrado por el Gobierno o ser libre?”. Al igual que en el debate, la respuesta del libertario volvió a ser ambigua, ya que no existe en el mundo un comercio sin regulaciones estatales. Incluso los acuerdos de libre comercio, que primero tienen que ser negociados y firmados por los Estados, tienen cláusulas de implementación y de puesta en práctica.

Estrategia de la última semana

Milei afirmó que contrarrestó la estrategia del candidato de UxP en el debate y también en los días posteriores. “Uno tiene que entender qué es lo que va a buscar en un debate. Massa no logró sacarme del debate. Eso no es trivial”, puntualizó y luego argumentó: “Toda esta semana la tenían diseñada para hacer una campaña en la cual me iban a mostrar inestable emocionalmente”. Para el líder de LLA, la estrategia del oficialismo llegó a “niveles bizarros en busca de la provocación”.

El líder de LLA subrayó que “[el canal] TN hizo una encuesta en la que votaron más de 800 mil personas que le dio que yo había ganado 85% a 15%; también La Nación dio un número en esa línea”. Y luego dijo que la visión de los medios, que dieron ganador al ministro de Economía, es distinto al de la percepción que, según él, tiene la sociedad.

“Si lo que identifican los argentinos hoy es un profundo sentimiento anti política y de un lado ponés a un político perfecto, ya está perdiste antes de salir”, valoró Milei en un elogio a su rival del próximo domingo en las urnas, aunque la “perfección” de Massa para este contexto podrá ser contraproducente, según estimó.

LA NACION