escuchar

A pocos días del balotaje de las elecciones entre el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, el expresidente Mauricio Macri acusó al ministro de Economía de valerse de la “trampa hasta el final” para posicionarse de cara a los comicios.

En diálogo con Jonatan Viale por LN+, el fundador de Pro comenzó por describir al tigrense: “El pasado domingo, durante el debate, lo vimos a Sergio Massa como es. Vimos, como diría Cristina [Kirchner], a un fullero muy bien preparado con todas las peores armas. Vimos lo que no sirve”.

“¿Ponerse a toserle 19 veces a Milei para confundirlo? Ese detalle estúpido demuestra que la trampa es hasta el final. Tenemos que terminar con la mentira y la campaña del miedo. El abuso de poder que hizo Massa es peor de lo que jamás pudo hacer Cristina Kirchner”, sentenció.

Luego, en torno a su gestión como titular del Palacio de Hacienda, dijo: “Sus resultados son un fracaso. El dólar a $1000, cuatro millones de pobres en 15 meses”. Y recordó: “Yo me acuerdo de haberle dicho ni bien asumió que tratara de arreglar algo de lo hecho por Alberto Fernández. Y lo empeoró”.

Tras lo expuesto, el expresidente dijo estar avocado a la fiscalización del próximo domingo 19 de diciembre “canalizado por el cambio que no une”.

“Hay que hacer borrón y cuenta nueva como hizo Patricia [Bullrich]. Tenemos que privilegiar la libertad. Milei ha cambiado mucho en este tipo. Hemos hablado cantidad de veces y, a pesar de las cosas que dijo, las diferencias quedaron atrás. Ahora, se está preparando para ser presidente”, destacó.

Respecto del eventual rol que cumpliría en un gobierno de La Libertad Avanza, Macri reiteró: “Hice apoyo unilateral sin pedir nada a cambio. Yo no voy a volver a tener un cargo. Pero voy a estar para resolver duda, hacer aportes, dar mi visión y recomendar gente valiosa. Nada más”.

El expresidente cerró la entrevista enviándole un mensaje al electorado y poniendo sobre la mesa las razones por las que habría que votar a Milei.

“Nosotros queríamos conducir este cambio, y por errores propios y virtudes de Milei, no lo estamos haciendo. Pero igualmente la Argentina necesita que volvamos a creer. Y sé que no es todo perfecto lo que propone él, hay cosas que no nos gustan pero él tendrá que ir negociar al Congreso y todo lo que no te gusta no va a suceder, porque él no va a tener los votos. Y las que si te gustan, de transparentar la Argentina, volver a la esperanza, sí va a volver”, remarcó.

Y cerró: “Te pido que pienses. El voto en blanco es negar el futuro, abandonar la esperanza y dejársela a gente como “Chocolate”. Tenemos que seguir a los jóvenes. Si ellos eligieron que Milei tiene que conducir, tenemos que estar ahí, aportar toda nuestra experiencia, nuestras ganas para que Milei pueda conducir”.

LA NACION