Javier Milei: “Si votás a Vidal estamos a 6 votos de Venezuela”

El precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, respondió a las críticas de Horacio Rodríguez Larreta, que había dicho que Juntos por el Cambio y no Milei es el único espacio posible para frenar al kirchnerismo. “Ellos dicen que si votás al kirchnerismo estás a 7 votos de Venezuela. Si votás a Vidal, estás a 6″ , adivirtió, en diálogo en LN+.

Invitado a La trama del poder, el economista y candidato La libertad avanza, consideró que el argumento de Larreta para pedir el voto “es un argumento totalitario”. “Tiene que ver con la composición del Congreso. La ley de alquileres ¿de quién fue? Fue de Juntos por el Cambio. La ley de góndolas fue creada por Carrió y aplicada por Prat Gay. Si el argumento es si estamos a siete votos de Venezuela, si la votas a Vidal estás a seis. En todas las leyes que implicaron ir contra la ley de la propiedad votaron igual que el kirchnerismo”, afirmó.

También consideró que las medidas económicas que está tomando el Gobierno pueden terminar mal. “Puede ser un escenario de crisis peor que el Rodrigazo. La bomba va a estallar y la vamos a pagar todo. No les importa. Lo único que les importa es ganar la elección”, afirmó.

En otro tramo de la nota, Milei defendió a Patricia Bullrich. “Dice la verdad. No se anda con vueltas. Hace lo que tiene que hacer”, indicó. Luego, cuestionó a Mauricio Macri. “Cuando era candidato a Presidente, pensaba que iba a ir por el camino correcto. Tal vez el problema fue la coalición”, precisó. “La coalición tenía a los radicales, que son socialdemócratas, y la Coalición Cívica, que es todavía más socialdemócrata. Es lo que le pasa al actual Gobierno: hicieron un acuerdo electoral, pero tienen un problema para gobernar”, afirmó.

Luego insistió por qué según él la crisis económica puede explotar. “Hay desequilibrio monetario; una base monetaria importante con las Leliqs; déficit fiscal grande”, analizó. “Nadie quiere tener los pesos y por eso ponen los controles de capitales”, sostuvo.

Larreta, si bien no había atacado a Milei, le disputa un porcentaje de sus votos para aumentar el caudal de Juntos por el Cambio en la ciudad. El argumento del jefe de Gobierno es que su espacio es el único que puede parar “al kirchnerismo”. Mieli obtuvo 13 por ciento en las PASO, una cantidad significativa. Hasta Mauricio Macri lo criticó a Milei. “Es muy extremo, casi anarquista, no me siento identificado”, afirmó.