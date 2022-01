Javier Milei sorteó su sueldo en un acto con aire de campaña e insultos a Martín Guzmán

MAR DEL PLATA.- Hubo gorros a 900 pesos. Agendas por 600 y vasos, mochilas y banderas por 1000. Pañuelos por 300, libros a 400 y hasta ojotas por 1500. Todo con aire de campaña presidencial y un nombre de candidato: Javier Milei. El clima de campaña temprana desbordó entre varios puestos que se dispusieron por Playa Grande para acompañar el primer acto político de la temporada que tenía como atractivo principal el sorteo de su primer sueldo como diputado nacional entre más de un millón de inscriptos.

“Hola a todos, soy el león”, se presentó entre saltos y gritos luego de llegar en medio de una decena de asistentes de seguridad, rodeado de quienes querían tocarlo o fotografiarlo y con el camino por las gradas marcado por bengalas amarillas, en una puesta más propia de un cierre en vísperas de una elección decisiva que de un encuentro de verano. Armó su fiesta con su público, y juntos lo disfrutaron.

Milei aprovechó para lanzar un discurso con insultos al ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien calificó de “pelele” y “pelotudo”.

Javier Milei sorteó su primer sueldo como diputado en Playa Grande, en Mar del Plata Mauro V. Rizzi - LA NACION

Casi un millar de sus fanáticos, otros apenas seguidores y también varios curiosos interesados en semejante premio que ronda los 300.000 pesos se acercaron a este acto desarrollado frente al mar con mucho rock en la previa y merchandising de “Milei 2023″ en abundancia.

“¿No habrá algún kirchnerista acá que se anotó solo por el billete, no?”, se escucha desde el megáfono de uno de tantos que se mueven como feligreses del líder del Partido Libertario, envueltos en banderas amarillas que postulan al economista o llevan una de las frases que lo identifican: “Don´t tread on me” (no me pises), con la imagen de una serpiente sobre el multipresente fondo amarillo.

Javier Milei sorteó su primer sueldo como diputado en Playa Grande, en Mar del Plata Mauro V. Rizzi - LA NACION

El momento esperado llegó ya con el día de playa terminado, con la noche bien entrada, y la suerte puso el equivalente al primer sueldo de Milei en manos de Hugo Federico Nacarado, de 40 años, que se había anotado este martes, a las 21.10. “El sueldo vuelve al pueblo”, remarcaron desde la organización de este acto sobre el sorteo que se realizó ante el escribano Matías Bertailer y tres testigos: Lautaro, Antonella y Belén.

Las escalinatas que están al pie del primer hotel cinco estrellas de la ciudad fueron la platea natural para esta combinación de ansiosos por escuchar a su guía político o, en otros casos, conocer de su voz el nombre de quien se queda con el premio mayor.

“Me anoté enseguida, apenas escuché”, cuenta Rodrigo Menéndez, de Capital Federal, que cree en la palabra del liberal pero también le vendría muy bien esa dieta de legislador nacional que Milei promete entregar mediante la misma metodología, mes a mes, mientras ocupe esa banca que ganó en las últimas elecciones de octubre pasado. “Me quedé afuera, nunca pude entrar a la página de inscripción”, contó Mateo, un amigo.

“No gané, pero al menos tengo la tranquilidad que por primera vez voté a un político que me cumple una promesa de campaña”, dijo Soledad, marplatense, todavía con uniforme de trabajo de una cafetería local de la que salió con lo justo para llegar a este sorteo.

Barbijos sí, barbijos no. “Fifty fifty”, comenta un joven que advierte esa presencia combinada entre quienes creen en los cuidados sanitarios que reclama el gobierno y quienes, enfrentados a cualquier restricción, descreen desde el tapaboca hasta la exigencia de vacunas y el pase sanitario.

Javier Milei sorteó su primer sueldo como diputado en Playa Grande, en Mar del Plata Mauro V. Rizzi - LA NACION

“Hoy Mar del Plata se viste de libertad”, se anuncia antes de la presencia de Milei en el pequeño escenario improvisado sobre el paseo costanero, que demandó cortar un carril de circulación mientras el que lleva hacia el centro permanece durante horas colmado de vehículos, en regreso desde las playas del sur.

Milei acomodó este sorteo inédito de un salario de legislador –cuestionado por supuesta ilegalidad desde otras fuerzas políticas- en el marco de su gira nacional y previo a una charla abierta que brindó ya de noch, titulada “La justicia social no es justa”.

“Que no se confunda populismo con devolverle el dinero a los que lo generaron honestamente, o sea ustedes”, dijo Milei y comparó su camino con Robin Hood que “le robaba al recaudador de impuestos para devolverle el dinero al que lo ganó en buena ley”.

Chicaneó a sus pares del Congreso y dijo: “Me planteo si les molesta que les devuelva la plata a sus dueños originales o quede expuesto lo que gana el político y no puedan explicar el nivel de vida que tienen con lo que están ganando”.

Javier Milei sorteó su primer sueldo como diputado en Playa Grande, en Mar del Plata Mauro V. Rizzi - LA NACION

En su charla, apuntó contra el que definió “socialista recalcitrante retrogrado Axel Kicillof” y cuestionó a la provincia que gobierna, “la más socialista”. “Estamos podridos de que nos hagan pobres”, gritó fuerte y remarcó que “el camino es la máquina de la prosperidad, del bienestar”, siempre con reiteradas menciones a la defensa de la libertad y con críticas a lo que bautizó como “la infectadura”, en referencia a las restricciones implementadas por el gobierno en el marco de la actual pandemia.