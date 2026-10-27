Javier Milei viaja a Catamarca y se muestra con un gobernador peronista aliado

Todavía en medio de los ruidos que generó la derrota de la derecha en Brasil, a la que el presidente Javier Milei apoyó abiertamente, el mandatario retomará este martes su agenda por el interior del país. Se trata de un objetivo de recorrer, entre octubre y fin de año, las nueve provincias en las que están distribuidos los primeros 23 proyectos aprobados a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Mientras que la primera parada de esa gira fue a mediados de septiembre, con su paso por Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, este martes por la tarde está previsto que el mandatario viaje a Catamarca, donde arribará a las 17.

En ese marco, participará mañana de la inauguración de la nueva planta de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, que se registra en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto.

El jefe del Estado viajará a Catamarca junto a Milei, su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Milei junto a su hermana Karina y el estratega Santiago Caputo Fabián Marelli

Fuentes de la provincia de Catamarca confirmaron que el gobernador Raúl Jalil, de buena sintonía con la Casa Rosada pese a su procedencia peronista, participará de la inauguración de la planta de Río Tinto, por lo que se espera una fotografía entre ambos.

Karina Milei y Santilli ya participaron de otra inauguración vinculada al RIGI en Salta, donde gobierna Gustavo Sáenz. La foto del Presidente con Jalili, como ocurrió en el caso de Sáenz, será leída en clave electoral, en momentos en que el Ejecutivo busca sumar los votos que pueden aportar los gobernadores, a través de sus legisladores, para suspender las PASO de cara a las elecciones de 2027.

Milei volverá a escena en medio del silencio de la Casa Rosada tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones en Brasil. Hasta ahora el Ejecutivo se resiste a reconocer el triunfo del PT o a emitir una declaración oficial. Milei reunió ayer a su gabinete para advertirle que no se correrá “ni un milímetro” del plan económico, pese a las señales de alerta. No hubo menciones a los comicios en el país vecino.

Entre tanto, Karina Milei, Santilli y Caputo tienen previsto desembarcar el jueves en Santa Fe. Allí participarán de las Rondas de Negocios RIGI, en la Estación Fluvial de Rosario, donde se reunirán grandes empresas inversoras, operadoras mineras, contratistas, pymes y cámaras empresariales para promover oportunidades y proyectos de inversión.

Karina Milei y Diego Santilli se mueven en dupla en distintos actos con empresarios Presidencia

Tras su paso por Catamarca, Javier Milei volverá a viajar al interior el próximo sábado. Ese día el primer mandatario tiene programado volar rumbo a Neuquén, para participar de la inauguración del auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, de la que es pastora la senadora Nadia Márquez, una de las legisladoras más valoradas por el corazón libertario.

Tal es la valoración interna de Márquez, que fue elegida para asumir la presidencia de la estratégica Comisión de Acuerdos, luego del fallecimiento de su par por La Rioja Juan Carlos Pagotto. Pero la designación quedó, tal como contó LA NACION, bajo la posibilidad cerca de que un grupo de senadores que supieron ser habituales aliados del oficialismo logren impedirla, lo que complicaría los planes de la Casa Rosada.

Raid nacional

El puntapié inicial de la recorrida que hará Milei hasta fin de año lo dio a mediados de septiembre pasado, cuando visitó Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Fue antes de partir a Nueva York para la Asamblea General de la ONU y luego a la Argentina Week, en París. Tras su vuelta de ambos viajes y también de sus mediáticos pasos por Estados Unidos, el mandatario pondrá en marcha su raid nacional.

La idea de estos viajes por distintos puntos del país es “poner en relevancia” el RIGI, dicen en Balcarce 50, en la agenda del último trimestre del año. Antes de fin de año, el mandatario tiene pensado visitar San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe. También prevé volver a encabezar actividades oficiales en la provincia de Buenos Aires, donde en septiembre ya recorrió las plantas de Mega, Louis Dreyfus Company y Fértil Pampa.

Milei en el Argentina Week de París Teresa Suarez - AP

Hasta el viaje a París, en el que se realizó la Argentina Week, eran 23 los proyectos aprobados en distintas provincias del país. De acuerdo con datos del Poder Ejecutivo Nacional, contemplan “una inversión total comprometida de 49.766 millones de dólares” y “permitirán generar 108.450 empleos, entre directos e indirectos”.

A esas cifras se les sumará lo aprobado y anunciado en la capital francesa, donde se aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para el bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta, que invertirá US$12.400 millones en 25 años. Según lo anunciado, esa inversión llevará la producción a más de 100.000 barriles de petróleo por día y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas.