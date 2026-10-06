Milei vuelve a mirar al interior del país y proyecta un raid de visitas a nueve provincias hasta fin de año

Javier Milei comenzará en los próximos días, y hasta fin de año, un raid de visitas al interior del país con eje en lo económico. La idea es que el mandatario visite las nueve provincias en las que están distribuidos los primeros 23 proyectos aprobados a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), anticiparon a LA NACION fuentes oficiales de la Casa Rosada.

Como una primera avanzada, este martes viajarán a Salta la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su vice, Ignacio Devitt; y el secretario de Medios, Fabián Fernández, quienes participarán de la inauguración de de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en la zona de la Puna.

Allí, todos ellos se verán con Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, y Raúl Jalil, el mandatario de Catamarca. El contacto de los representantes de la administración libertaria con ambos gobernadores se dará en plena negociación por la reforma electoral (con la posible suspensión de las PASO) y posibles acuerdos rumbo a 2027.

Los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil Pilar Camacho

El puntapié inicial de la recorrida que hará Milei lo dio hace dos semanas, cuando visitó Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Fue antes de partir a Nueva York para la Asamblea General de la ONU y luego a la Argentina Week, en París. Ahora, a la vuelta de ambos viajes, el mandatario pondrá en marcha su raid nacional.

La idea de estos viajes por distintos puntos del país es “poner en relevancia” el RIGI, dicen en Balcarce 50 sobre la agenda del último trimestre del año. Para diciembre, el mandatario tiene previsto visitar Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe. Además de volver a recalar en la provincia de Buenos Aires, donde ya recorrió las plantas de Mega, Louis Dreyfus Company y Fertil Pampa.

Hasta el viaje a París eran 23 los proyectos aprobados en distintas provincias del país. De acuerdo con datos del Poder Ejecutivo Nacional, contemplan “una inversión total comprometida de 49.766 millones de dólares” y “permitirán generar 108.450 empleos, entre directos e indirectos”.

A esas cifras se les sumará lo aprobado y anunciado en las últimas horas en París, donde se aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de Pluspetrol, y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para el bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta. Una inversión de US$12.400 millones en 25 años. Que, según lo anunciado, llevará la producción a más de 100.000 barriles de petróleo por día y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas.

Vaca Muerta, Argentina Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

Allí también se aprobó otro RIGI para minería de cobre con la firma Glencore, con una inversión de US$4000 millones, y se anunció el proyecto de Pan American Energy (PAE) que presentó este viernes la solicitud de adhesión al RIGI para poner en marcha un nuevo desarrollo en Cerro Dragón, Chubut, basado en técnicas de recuperación terciaria, una iniciativa que demandará una inversión cercana a los US$1200 millones y que apunta a sostener la actividad en la cuenca del Golfo San Jorge.

El Gobierno apuesta a la creación de nuevos puestos de trabajo, en un contexto en el que el empleo no presentó una variación considerable en el segundo trimestre del año. Y se ubicó en 7,9%, lo que representó una leve suba respecto del 7,8% del período de tres meses previos y del 7,6% de igual trimestre de 2025.

Del total de esos primeros 23 proyectos RIGI aprobados, 12 son del sector minero, siete del de petróleo y gas, dos de energía eléctrica, uno de siderurgia y otro de infraestructura.

Territorio opositor

El primer punto del recorrido de Milei fue en Bahía Blanca, con dos proyectos incorporados al RIGI: la ampliación productiva de Compañía Mega, que contempla una inversión de US$ 365,4 millones y apunta a incrementar en un 27% su capacidad de procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta para la exportación. Y la iniciativa Fértil Pampa, de Pampa Energía, para la construcción de una planta de urea con una inversión de US$ 2700 millones y una expectativa de generar alrededor de US$ 1000 millones anuales entre exportaciones y sustitución de importaciones.

En tanto que en Catamarca hay cinco proyectos suscriptos al RIGI, algunos de los cuales están desarrollados en conjunto con Salta; en San Juan, se aprobaron cuatro proyectos; Río Negro tiene otros cuatro, lo mismo que Buenos Aires; Neuquén, otros tres con alcance en la provincia. En Salta, otro tanto, y en La Pampa, otros dos, lo mismo que Mendoza; mientras que Jujuy y Santa Fe tienen uno cada uno.

A excepción de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, con quien el mandatario no tiene relación, las demás provincias involucradas en el raid están lideradas por mandatarios de buena sintonía con la Casa Rosada, por lo que eventualmente Milei podría sumar nuevas fotos con los gobernadores. Eso dependería, en principio, de si los mandatarios provinciales participan, como en el caso de este martes, de esas visitas a los proyectos, explicaron fuentes oficiales, las cuales hicieron hincapié en que, no obstante esa posibilidad, el objetivo de las visitas es lo referido a los proyectos y no a lo político.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa Ricardo Pristupluk

En Salta está Gustavo Sáenz; en San Juan, Marcelo Orrego; en Río Negro, Alberto Weretilneck; en Neuquén, Rolando “Rolo” Figueroa; en Jujuy, Carlos Sadir; en Catamarca, Raúl Jalil; en Mendoza Alfredo Cornejo.

Se trata de todos gobernadores que participaron del viaje oficial a la Argentina Week, en París, Francia, con los que Milei se reunió allí y, de mediar entendimientos, centrales para tener los votos necesarios para avanzar con la reforma electoral que busca eliminar las PASO, además de eventuales acuerdos electorales en cada uno de esos distritos.

En tanto que Sergio Zillioto de La Pampa y Maximiliano Pullaro, si bien no viajaron, son otros de los gobernadores de diálogo abierto con Balcarce 50.

Por eso, aunque si bien no está terminado de definir cómo será la operatoria de todas las visitas, cuya organización dependerá de los diferentes proyectos, el mandatario podría verse con los gobernadores en cada una de las recorridas, algo que aún está pendiente de confirmación.