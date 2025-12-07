Javier Milei viaja mañana a Oslo para la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Decidido a dar un respaldo concreto a la principal figura de la oposición al régimen chavista, el presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a Oslo, Noruega, para asistir, en principio el miércoles, a la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la dirigente opositora venezolana, actualmente en algún lugar de su país.

Altas fuentes del Gobierno confirmaron a LA NACION que el Presidente partirá el lunes por la noche hacia la capital noruega, con fecha de retorno para la noche del próximo jueves. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sería por el momento su única acompañante.

“¡Gracias, Argentina, por estar del lado de la libertad! Nuestro profundo agradecimiento al presidente Milei por confirmar su presencia en la ceremonia en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina. Este gesto refleja el compromiso de Argentina con la democracia, la justicia y la defensa de los derechos humanos", tuiteó Elisa Trotta, dirigente opositora venezolana residente en Argentina. Esa comunicación, vía redes sociales, fue la primera confirmación del viaje del Presidente, confirmado por estas horas por fuentes oficiales.

Argentina, del lado de la Libertad y la Democracia, acompañando a @MariaCorinaYA en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo.



Además de Milei, Machado estará acompañado por los presidentes de Paraguay,Santiago Peña; de Ecuador,Daniel Noboa; de Panamá,José Raúl Mulino; y el líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, candidato a presidente en las elecciones que la justicia electoral venezolana adjudicó a Maduro, quien fuera recibido por el Presidente en Casa Rosada, en enero pasado.

Desde el inicio de su gestión, Milei se ha mostrado como un ferviente aliado de Corina Machado y un duro crítico del régimen de Nicolás Maduro. La gestión libertaria también calificó como fraudulentos los comicios que dieron a Maduro su reelección, una definición que motivó la expulsión de la delegación diplomática argentina de Caracas.

El año pasado, a dos días de las elecciones en el país, Machado tuvo una grata conversación telefónica con Milei, al cual le agradeció su apoyo y compromiso durante los meses previos. En ese entonces, Milei le había reafirmado su apoyo a la causa, a los “valores democráticos y a la libertad”.