Javier Milei viaja otra vez a Washington: disertaciones, premios y un nuevo gesto de respaldo a Trump

WASHINGTON.- Javier Milei regresa a Estados Unidos en un viaje de 36 horas a esta capital que combinará reconocimientos y disertaciones para defender su programa económico, e incluso cruces con un alto funcionario de la Casa Blanca y un aliado como Eduardo Bolsonaro, pero que también es interpretado aquí como un nuevo gesto de apoyo del líder libertario a Donald Trump en momentos en que su principal aliado internacional está embarcado de lleno en la recta final de la campaña para las cruciales elecciones de medio término del 3 de noviembre.

Si bien el puntapié inicial de su nuevo viaje a este país -el 19° desde que asumió la presidencia- fue la invitación para participar en la Gala Oficial de la Herencia Hispana el miércoles por la noche, Milei tendrá el jueves por la mañana en la sede de la Cámara de Comercio el encuentro con el funcionario de mayor nivel de la administración Trump en su estadía en Washington: el secretario de Energía, Chris Wright.

Javier Milei y Donald Trump, en un encuentro en Miami por el lanzamiento del Escudo de las Américas. SAUL LOEB - AFP

En Washington, la participación de Wright en ese evento -en el que el Presidente dará un discurso titulado “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”- es visto como otro eslabón en la alianza estratégica entre ambas administraciones en todos los campos, en un momento de particular ebullición en Estados Unidos.

Pese a que faltan solo 20 días para las elecciones que podrían redefinir el segundo tramo del mandato de Trump -las encuestas anticipan un avance de la oposición demócrata en el Capitolio, hoy bajo dominio republicano-, con su viaje a Washington el Presidente dará una nueva señal de su respaldo inequívoco a la Casa Blanca.

“No hay especulación política al respecto”, dijo a LA NACION una fuente al tanto del viaje presidencial, que en ese sentido recordó el apoyo que Milei le dio a Trump en febrero de 2024, cuando el magnate aún era candidato, en una reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en las afueras de esta capital.

El secretario de Energía, Chris Wright, junto al presidente Donald Trump, en Washington. Alex Brandon - AP

Destacado donante de la última campaña de Trump y con un vínculo muy cercano al mandatario republicano, Wright hará una presentación inicial en nombre del gobierno antes del discurso de Milei, quien además será galardonado con el premio “Campeón global de la libre empresa”, en reconocimiento a su defensa de los principios de la libertad económica.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos, cuya sede está frente al parque Lafayette, a metros de la Casa Blanca, se presenta como la organización empresarial más grande del mundo, y nuclea desde pequeñas empresas y cámaras de comercio de todo el país hasta asociaciones industriales y corporaciones globales. Su presidenta y directora ejecutiva, Suzanne Clark, será la encargada de abrir el evento.

Wright es un funcionario clave de la administración republicana en medio del aumento de los precios de los combustibles en Estados Unidos como consecuencia directa del conflicto en Medio Oriente, uno de los ejes de la actual campaña electoral, y también para la estrategia norteamericana de reconstrucción de la industria petrolera venezolana tras la captura de Nicolás Maduro y el estrecho vínculo forjado con la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

La llegada de Milei a Washington este miércoles por la mañana -en compañía del canciller Pablo Quirno- se produce exactamente un año después de que Trump lo recibiera junto a su comitiva en la Casa Blanca. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se quedará en Buenos Aires para afrontar la agenda política doméstica. En Washington se sumará el embajador ante Estados Unidos, Alec Oxenford.

El miércoles por la noche, Milei participará en la Gala Oficial de la Herencia Hispana, organizada en el auditorio Andrew W. Mellon por la organización Latino Wall Street y La Derecha Diario, medio que controlaba el empresario Fernando Cerimedo (actualmente detenido en Bolivia) y que ahora dirige el español Javier Negre. Ese día, Trump tendrá una ajetreada jornada de campaña, con actos en Arizona y Montana.

El Presidente, que recibirá el “Reconocimiento al liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana” y brindará un discurso, se cruzará en el evento con Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, a quien el Presidente respalda de cara al balotaje del 25 de octubre ante Luiz Inacio Lula da Silva.

Dia 14/OUT (QUA) em Washington DC com meu amigo, PR @JMilei.



VamooooOOoooossss!!!! pic.twitter.com/esIYjQkqWH — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) October 11, 2026

“El 14 de octubre en Washington con mi amigo Milei”, posteó el domingo el exdiputado, que vive en Texas y sobre quien pesa una orden de detención del Supremo Tribunal Federal (STF) tras la condena a cuatro años de prisión por presionar al gobierno de Trump para que impusiera sanciones contra Brasil. Hijo del expresidente Jair Bolsonaro, es un nexo clave entre su familia y la Casa Blanca.

A la gala también están invitados, entre otros, los líderes de la CPAC, Matt y Mercedes Schlapp; el exsenador republicano y actual tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, y el congresista republicano Cory Mills (Florida). Los precios de las entradas para participar del evento van desde 3000 dólares hasta los 10.000, lo que permite una ubicación más cercana al Presidente, según el sitio del evento. El dress code es esmoquin.

Latino Wall Street, plataforma enfocada en educación financiera para la comunidad latina, fue fundada por la experta en inversiones peruana Gabriela Berrospi, miembro de Forbes Finance Council y con un programa en la Bolsa de Valores de Nueva York en asociación con FinTech TV, y por su esposo, el empresario tecnológico Tony Delgado, apodado por Trump como “El rey de Puerto Rico” en una reunión en su club Mar-a-Lago tras reconocer su labor para movilizar al voto latino en la campaña de 2024.

Gabriela Berrospi ( @gabywallstreet ) takes the stage at the Hispanic Prosperity Gala in Mar-a-Lago pic.twitter.com/iJDCs37THy — Hispanic Prosperity Gala (@LatinoGala) February 28, 2026

En febrero pasado, Milei ya había sido galardonado por Latino Wall Street con el Premio a la Libertad Económica en la Gala de la Prosperidad Hispana en el resort del presidente norteamericano en Palm Beach. Aquella vez, el líder libertario envió un video grabado en el que elogió a Trump.

Otras reuniones

Antes de asistir al auditorio Andrew W. Mellon, el Presidente mantendrá otros dos encuentros en la tarde del miércoles, informó la Casa Rosada. El primero será con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, radicado en California y con quien el mandatario ya se reunió el año pasado en un viaje a Los Ángeles. El emprendedor es presidente de Delphi Interactive, la empresa que, por ejemplo, desarrolló el último videojuego de la FIFA.

El embajador Alec Oxenford, el presidente Javier Milei y el empresario y emprendedor argentino Andy Kleinman, presidente de Delphi Interactive, en un encuentro en Los Ángeles.

Luego, Milei se reunirá con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una de las principales compañías privadas de petróleo no convencional y de gas natural del mundo, y con una creciente presencia en Vaca Muerta.

Hamm, conocido como el padre de la producción no convencional y que fue recibido por Milei el año pasado en la Casa Rosada, está 144 en la lista de multimillonarios de Forbes, con una fortuna estimada en 19.000 millones de dólares.

El presidente Javier Milei, en la reunión con el fundador y presidente de Continental Resources, Harold Hamm.

Hamm es un partidario de larga data de Trump que desempeñó un papel clave en cuestiones energéticas durante el primer mandato del líder republicano, como consejero, pero sin cargos formales. Incluso, fue uno de los apoyos de peso para que Wright fuera designado al frente del Departamento de Energía norteamericano.

En tanto, el jueves por la tarde, luego de su disertación en la Cámara de Comercio, el Presidente dará un discurso en un encuentro en la sede de la embajada argentina, en el barrio de Dupont Circle, enfocado en la lucha contra el antisemitismo, a raíz de que la Argentina tiene la presidencia temporal de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

El rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos en el monitoreo y combate al antisemitismo, en la Casa Rosada junto al presidente Javier Milei. Presidencia

En el encuentro, titulado “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”, participará el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos en el monitoreo y combate al antisemitismo, quien este año fue recibido por Milei en la Casa Rosada. También estará el empresario Marcelo Mindlin, en su carácter de presidente de la IHRA.

Milei emprenderá su regreso desde Washington el jueves por la noche, y llegará a Buenos Aires el viernes por la mañana.