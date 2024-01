escuchar

El presidente Javier Milei y el ex jefe de Estado, Mauricio Macri, participaron de la campaña en la que se solicita la liberación de los rehenes de Hamas al cumplirse 100 días desde que la organización terrorista penetró en Israel y mató a miles de ciudadanos civiles que estaban en una fiesta electrónica y secuestró a más de 200, que los llevó a Gaza. Israel, desde aquel 7 de octubre, entró en guerra con Hamas. En una iniciativa en la Argentina para pedir por los rehenes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el ex jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, también respaldaron la iniciativa en las redes sociales.

“Hoy se cumplen 100 días del brutal ataque terrorista de Hamas. Condenamos todo acto de terrorismo. Expresamos nuestro solidaridad con el Pueblo de Israel. Y avalamos el derecho a la legítima defensa de Israel”, expresó Milei en X (ex Twitter). El jefe de Estado compartió un mensaje junto a una foto de Kfir Bibas, el bebé argentino-israelí secuestrado. El próximo 17 de enero, Bibas cumplirá su primer año, y ese día la familia y allegados se reunirán en Parque Centenario para pedir por su liberación.

El expresidente, Mauricio Macri, se sumó a la iniciativa por la liberación de los rehenes argentinos en el conflicto entre Hamas e Israel. El ex jefe de Estado y líder del PRO, sólo publicó en redes una foto del bebe secuestrado.

En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich citó el tweet de Javier Milei para sumarse a la campaña de liberación con la frase ¡DEVOLUCIÓN DE LOS REHENES YA!. El diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, expresó: “A #100Días del ataque a Israel volvemos a condenar el terrorismo de Hamas y reiteramos nuestro pedido de liberación de los 136 rehenes #DevuélvanlosACasaYa!

Por su parte y al igual que Santilli, la diputada nacional por el PRO y exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal escribió en X: “Hoy se cumplen #100Días del ataque terrorista de Hamas que terminó con la vida de 1400 personas y mantiene a 136 como rehenes. Entre ellos Kfir, un bebé argentino secuestrado con sólo 8 meses. No sabemos dónde o cómo están. Ni siquiera si están vivos. #DevuélvanlosACasaYa”.

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, replicó el mensaje de Vidal al referirse que no se sabe si los rehenes están con vida. “Hoy se cumplen #100Días del ataque terrorista de Hamas que terminó con la vida de 1400 personas y mantiene a 136 como rehenes. Entre ellos Kfir, un bebé argentino secuestrado con sólo 8 meses. No sabemos dónde o cómo están. Ni siquiera si están vivos. #DevuélvanlosACasaYa”, escribió Larreta en X.

Entre otros, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, escribió: “Hoy se cumplen #100Días del ataque terrorista de Hamas que terminó con la vida de 1400 personas y mantiene a 136 como rehenes. Entre ellos Kfir, un bebé argentino secuestrado con sólo 8 meses. No sabemos dónde o cómo están. Ni siquiera si están vivos. #DevuélvanlosACasaYa

