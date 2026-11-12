Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: “Argentina, faro de luz de Occidente”, dijo el Presidente tras la visita de León XIV
El minuto a minuto de las decisiones del jefe de Estado, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El líder tímido que transformó el ánimo colectivo
Era muy previsible que la visita del Papa iba a tener un enorme impacto en el país. Pero lo que sucedió durante esas 72 horas excedió todas las expectativas. Se produjo una movilización física y emocional que, por su tamaño e intensidad, resulta misteriosa. Si se quiere condensar lo sucedido en la superficialidad de las cifras, conviene recordar que el viaje de León XIV a Francia reunió, en Place de la Concorde, a 800.000 personas. Durante el viaje a España, en la madrileña plaza de Cibeles se concentraron 1.200.000 personas. Ayer hasta Luján fueron más de 2 millones de fieles. Ya se habían reunido 2 millones y medio en el Monumento de los Españoles. Y un millón durante la vigilia juvenil del martes por la noche. Más allá de esa demografía, la profundidad del fenómeno es espiritual y obliga a prestar atención a sus consecuencias sobre la vida pública, que pueden no resultar ostensibles en lo inmediato.
Una peculiaridad que resulta llamativa es la atracción que produjo una figura con la sobriedad de Robert Prevost. El magnetismo de la timidez. Un contraste con la expresividad campechana de Francisco. Y, más todavía, con el despliegue escénico de Juan Pablo II. Esa mesura, en vez de distanciar, atrajo. Resaltó cada gesto y, sobre todo, la calidad retórica de sus mensajes.
La Iglesia argentina se pregunta ahora cómo canalizar el fervor popular que suscitó la visita de León XIV
El papa León XIV se fue de la Argentina con un mensaje poderoso. Durante su homilía en la multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján, llamó a la conciliación y reclamó construir “puentes de caridad y redes de solidaridad”. Los gestos y los discursos que ensayó Robert Francis Prevost en su histórica visita al país interpelaron a la clase dirigente y también a la propia Iglesia.
En el clero local admiten que desde ahora enfrentarán el desafío de canalizar el fervor popular que despertó la visita del Papa en las calles argentinas. En otras palabras, transformar la movilización y el entusiasmo popular en un compromiso pastoral activo en las filas católicas.
Taiano rechazó que la fiscalía especializada en corrupción reabra la causa $LIBRA
El fiscal federal Eduardo Taiano se opuso a que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía especializada en delitos de corrupción, asuma la causa $LIBRA, actualmente archivada, y donde se investigaba al presidente Javier Milei y a su hermana Karina por supuestas negociaciones incompatibles durante el lanzamiento de la criptomoneda.
El dictamen de Taiano fue confirmado a LA NACION por fuentes cercanas a la investigación.
De todos modos, el asunto sobre si se reabre o no la causa judicial se resolverá en 2027, luego de que se pronuncie la Cámara Federal de Casación Penal, que analiza si admite o no nuevamente a los querellantes del caso.
Las razones de la emoción de Javier Milei en la despedida a León XIV al pie del avión en Ezeiza
Javier Milei se mostró visiblemente conmovido en la despedida del papa León XIV, que este miércoles concluyó su visita al país. “Como persona de fe que es el presidente, es imposible no emocionarse”, interpretó un funcionario de diálogo directo con el sector principal de la Casa Rosada.
Ante una consulta de LA NACION, en la sede de gobierno afirmaron que las recorridas del pontífice y las imágenes de la gente en las calles esperándolo o participando masivamente de sus misas o vigilias, calaron hondo en el ánimo del mandatario.
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