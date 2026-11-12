Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: “Argentina, faro de luz de Occidente”, dijo el Presidente tras la visita de León XIV

Era muy previsible que la visita del Papa iba a tener un enorme impacto en el país. Pero lo que sucedió durante esas 72 horas excedió todas las expectativas. Se produjo una movilización física y emocional que, por su tamaño e intensidad, resulta misteriosa. Si se quiere condensar lo sucedido en la superficialidad de las cifras, conviene recordar que el viaje de León XIV a Francia reunió, en Place de la Concorde, a 800.000 personas. Durante el viaje a España, en la madrileña plaza de Cibeles se concentraron 1.200.000 personas. Ayer hasta Luján fueron más de 2 millones de fieles. Ya se habían reunido 2 millones y medio en el Monumento de los Españoles. Y un millón durante la vigilia juvenil del martes por la noche. Más allá de esa demografía, la profundidad del fenómeno es espiritual y obliga a prestar atención a sus consecuencias sobre la vida pública, que pueden no resultar ostensibles en lo inmediato.

Una peculiaridad que resulta llamativa es la atracción que produjo una figura con la sobriedad de Robert Prevost. El magnetismo de la timidez. Un contraste con la expresividad campechana de Francisco. Y, más todavía, con el despliegue escénico de Juan Pablo II. Esa mesura, en vez de distanciar, atrajo. Resaltó cada gesto y, sobre todo, la calidad retórica de sus mensajes.