Taiano rechazó que la fiscalía especializada en corrupción reabra la causa $LIBRA

El fiscal federal Eduardo Taiano se opuso a que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía especializada en delitos de corrupción, asuma la causa $LIBRA, actualmente archivada, y donde se investigaba al presidente Javier Milei y a su hermana Karina por supuestas negociaciones incompatibles durante el lanzamiento de la criptomoneda.

El dictamen de Taiano fue confirmado a LA NACION por fuentes cercanas a la investigación.

De todos modos, el asunto sobre si se reabre o no la causa judicial se resolverá en 2027, luego de que se pronuncie la Cámara Federal de Casación Penal, que analiza si admite o no nuevamente a los querellantes del caso.

Los fiscales Sergio Rodríguez y Eduardo Taiano

El fiscal Taiano se opuso a que su colega Sergio Rodríguez, titular de la PIA, asuma en la causa.

La fiscalía especializada en delitos de corrupción busca reabrir la investigación y Taiano se pronunció por cerrarla.

La opinión de la PIA, de todos modos, no es vinculante, pues el juez no está obligado a seguirla, aunque puede valorar sus argumentos.

El planteo de la PIA llegó después de que Taiano solicitara el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de su hermana Karina y del resto de los imputados.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi consideró que el dictamen estaba debidamente fundado e hizo lugar a los sobreseimientos.

Entonces, la Procuraduría se hizo eco de un planteo de las ONG CIPCE e INECIP, asumió el 29 de octubre el ejercicio de la acción penal, de la que había desistido Taiano, y pidió reabrir el expediente.

Para Rodríguez, el cierre fue prematuro: “No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario”. Aludió a la falta de cooperación de otras jurisdicciones, como Estados Unidos, los peritajes pendientes sobre algunos celulares y las maniobras de ocultamiento atribuidas a imputados como Mauricio Novelli y Sergio Morales, que borraron contenidos.

Como Martínez de Giorgi estaba de licencia cuando ingresó la presentación de la PIA, el juez Daniel Rafecas, que estaba como suplente, se la giró a Taiano para que dictaminara.

Rafecas consideró “necesario” escucharlo como parte interviniente antes de tomar una determinación definitiva. Ahora, Taiano se opuso en el expediente y la decisión quedará en manos de Martínez de Giorgi, que volvió de licencia.

La PIA, además, interpuso un recurso de apelación en subsidio para que, si hay un nuevo rechazo, la decisión final la adopte la Cámara Federal. En la misma línea, el Cipce, uno de los “amigos del tribunal”, anticipó que la discusión llegará a la Cámara Federal.

Mientras tanto, la causa tiene abierto otro frente en la Cámara Federal de Casación Penal. La Sala II concedió un recurso para revisar si dos damnificados por la caída de la criptomoneda $LIBRA pueden ser considerados querellantes.

Por mayoría, el tribunal resolvió hacer lugar al recurso de queja y conceder el recurso de casación contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña.

La resolución no revoca los sobreseimientos, sino que analizará si corresponde admitir a los querellantes para que se presenten e insten la acción buscando revocarlos.

Al apartar a las víctimas, que fueron excluidas a pedido de Mauricio Novelli, la causa se quedó sin quienes impulsaran la acción penal.

Si Casación las repone, quedarían en condiciones de apelar el cierre del caso que dispuso Martínez de Giorgi el 23 de octubre pasado.

La Casación convocará a una audiencia, probablemente este año, y luego decidirá el año próximo acerca del caso.

El caso $LIBRA empezó el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei publicó un mensaje en X que lo difundía como un proyecto de inversión que financiaría emprendimientos en la Argentina.

Tras el posteo, el precio del token pasó de 0,01 dólares a 5 dólares en pocas horas antes de desplomarse. Un grupo reducido obtuvo ganancias millonarias y muchos perdieron. Milei borró el mensaje y dijo que había actuado de buena fe.

Los principales investigados en el caso son Milei, cuyo tuit divulgó el activo y se disparó la cotización; el creador de la moneda, Hayden Davis, y quienes habrían sido el puente entre ambos, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.