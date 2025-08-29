Difunden nuevos audios de Spagnuolo con críticas a Karina Milei sobre el manejo de la gestión

En el marco de las presuntas coimas reveladas en grabaciones clandestinas atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, salieron a la luz más supuestos audios. Esta vez, el exfuncionario habría apuntado contra la secretaria de Presidencia, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y el presidente Javier Milei. Además se escuchan declaraciones en las que se menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Los presuntos audios fueron revelados por el periodista Mauro Federico, de Carnaval Stream, quien día a día muestra escuchas asignadas a Spagnuolo. En esta ocasión, la voz atribuida al exdirector acusa a Karina Milei de manejar la agenda del Presidente y de tener a su alrededor “olor a podrido”. Se desconoce en que momento, por quién y con qué métodos fueron obtenidas esas conversaciones privadas.

“Todavía no tuvo ningún quilombo Karina Milei. A ella la gente no la quiere. Encima se genera alrededor de ella todo un olor a podrido. “Lule” también. Si lo ves, es negro y desagradable", afirma quien sería Spagnuolo en uno de los nuevos audios.

En otra escucha, la presunta voz de Spagnuolo menciona a la ministra de Capital Humano. Asegura que Pettovello “le tiró con munición gruesa” a “Lule” Menem, pero que Karina Milei “lo protege”.

Se difundieron nuevas escuchas atribuidas a Spagnuolo.

“´Lule’ generó odio en todos lados, algún bombazo se va a comer. Sandra [Pettovello] lo tiene montado en un huevo y Javier [Milei] ya lo sabe“, continúa.

Luego, Spagnuolo -si es él quien habla en los audios- se refiere al rol del titular del Poder Ejecutivo y cómo deja en manos de su hermana funciones presidenciales. “Yo estuve el domingo con Javier. Entre la ópera y que comemos después... No le suena el teléfono. Es el Presidente. No delega, se desentiende. Estás tres horas con él y no le suena el teléfono. El mío no para de sonar”, dice la voz en las escuchas.

El canal de streaming suele publicar diariamente audios clandestinos atribuidos a Spagnuolo. Este miércoles, presuntos audios del exdirector hablaban sobre la “la repartija” en las compras de medicamentos de las droguerías.

Diego Spagnuolo, con los hermanos Milei y Martín Menem, durante la campaña de 2023

Tal como pudo saber LA NACION, este jueves, uno de los amigos de Spagnuolo afirmó que el exdirector “se siente solo” y “teme por su vida”. “Diego es un bocón, sí, pero porque no tenía experiencia política previa, entonces hablaba con cualquiera como si fuera un ciudadano más“, expresaron desde su círculo y sostuvieron que el exfuncionario sospecha de Fernando Cerimedo, uno de los dueños del portal “La Derecha Diario” y pareja de la ingeniera Natalia Basil.

Por su parte, el Presidente se refirió al escándalo de las coimas por primera vez este miércoles durante la caravana de La Libertad Avanza. Ante una periodista de LN+, declaró: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia. Vamos a probar que mintió”.