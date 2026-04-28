Diego Spagnuolo se negó a declarar en la causa que revisa un millonario fraude en la Agencia de Discapacidad

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo evitó declarar este martes durante la ampliación de su indagatoria en la causa que revisa un amplio abanico de irregularidades dentro de un sistema de compras del organismo.

Allegados al exfuncionario indicaron que “no declarará hasta que no se realice la pericia” de los audios que dispararon el escándalo dentro de la agencia -y posteriormente la investigación-, en los que una voz que sería la de Spagnuolo hablaba de un sistema de coimas dentro de la agencia.

La postura de Spagnuolo y de otros implicados que pidieron la nulidad de la causa es que la presunta falsedad de los audios podría comprometer a la causa por entero.

Para el fiscal del caso, Franco Picardi, en cambio, esas grabaciones son accesorias y no constituyen una prueba angular de su acusación, que fue ampliada a comienzos de abril.

Spagnuolo ya había sido indagado y procesado en febrero. La causa tiene bajo estudio maniobras que implicaron salidas de dinero de Andis por más de 75.000 millones de pesos.

La convocatoria de este martes se dio a partir de nuevos hallazgos del fiscal Picardi y en el marco de una segunda tanda de citaciones, que incluye también a una treintena de personas acusadas de integrar una presunta red de compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia, en complicidad con droguerías.

Diego Spagnuolo en las puertas del juzgado N°11 que subroga Ariel Lijo Enrique García Medina

Los nuevos elementos en los que el fiscal basó su acusación surgen del secuestro de teléfonos y del análisis de un sistema interno de compras, que habría sido manipulado por funcionarios y operadores externos, sin cargos oficiales en el organismo.

A partir de esa información, Picardi detectó otras irregularidades, que no se limitarían al rubro de medicamentos, sino que se extenderían también a la compra de insumos.

Spagnuolo, máximo responsable de la agencia en el periodo investigado, fue procesado por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público. La decisión corrió por cuenta del juez Sebastián Casanello, que hasta febrero de este año subrogaba el juzgado 11, donde tramita el caso.

Vencida esa suplencia, el juzgado pasó a manos del juez Ariel Lijo, que aceptó el pedido de ampliación de Picardi, y convocó a Spagnuolo a una nueva indagatoria.

Los otros supuestos jefes de la banda, también procesados, son Daniel Garbellini -exnúmero dos de la Agencia-, Miguel Ángel Calvete y el médico Pablo Atchabahian.

En el centro de la acusación sigue estando el sistema especial de compras para insumos médicos de alto costo llamado Siipfis (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones). Según el fiscal Picardi, fue manipulado por funcionarios y operadores externos en favor de un grupo selecto de empresas y en detrimento de las arcas públicas. Hubo simulación de competencia, sobreprecios, direccionamiento y retornos.