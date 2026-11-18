Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Voy a ser relecto: no tengan dudas de que vamos a ganar en primera”, dijo el Presidente
El minuto a minuto de las decisiones del jefe de Estado, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Milei reconoció que la inflación no cae al ritmo que esperaba
El presidente Javier Milei volvió a proclamar este martes que será reelecto en las presidenciales del 2027 y aseguró que lo hará “en primera vuelta”.
“Voy a ser relecto: no tengan dudas de que vamos a ganar en primera”, proclamó ante aplausos de la platea al exponer en la Sesión de clausura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 sobre Crecimiento, Productividad e Inflación organizadas por el Banco Central (BCRA).
El Papa y un país que no se pone de acuerdo
León XIV hurgó ayer en la política argentina como no lo había hecho ni siquiera su antecesor Francisco. Con buena información en su cabeza, en la que todo cabe, respondió sobre la política argentina que “no es necesario odiarnos ni usar un lenguaje tan violento”. Podría deducirse que le hablaba a Javier Milei, dueño de un estilo que no respeta las palabras ni a las formas, pero sería injusto y parcial. Le habló a la política argentina, porque también la principal lideresa de la oposición, Cristina Kirchner, tiene un estilo ofensivo y de permanente confrontación.
Massa se mostró con distintos espacios del peronismo, en un doble mensaje hacia la interna y para Milei
La escena transcurrió en un salón conjunto al recinto del teatro donde se presentó una confluencia de sectores del PJ que, hasta ahora, venían recorriendo caminos paralelos. Formando una fila, casi como un trencito, Sergio Massa, Gerardo Zamora, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Sergio Uñac y Juan Manuel Urtubey arrancaron hacia el escenario, pero a mitad de camino les avisaron que el ingreso estaba del otro lado. “Esto es como el peronismo, nunca se sabe si sale por derecha o por izquierda”, gritó el exministro de Economía, mientras rectificaba el rumbo.
Massa organizó el acto en el teatro Otamendi de San Fernando con la lógica de acumular músculo político en la interna del peronismo y para enviar un mensaje al gobierno de Javier Milei. La señal, interpretada por un dirigente que habló con LA NACION tras bambalinas, es que pese a que los distintos sectores parecen o están enfrentados, al momento de la verdad “va a haber unidad”. El propio excandidato presidencial lo dijo al cabo del encuentro, en una escueta declaración ante las cámaras.
Presupuesto 2027: con concesiones a sus aliados, el Gobierno obtuvo el aval para debatir el proyecto en Diputados la próxima semana
Después de una serie de negociaciones y concesiones a gobernadores y bloques aliados, el Gobierno consiguió este miércoles dictamen para el proyecto de presupuesto 2027.
La Libertad Avanza (LLA) reunió 27 firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch, con el acompañamiento de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y legisladores que responden a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).
Patricia Bullrich: “Si hacés todo bien pero perdiste las elecciones, no hiciste todo bien”
La senadora por la Libertad Avanza Patricia Bullrich afirmó este martes a la noche que, para que el Gobierno gane las elecciones el año próximo y el proyecto del presidente Javier Milei reelija, “la gente debe sentir los beneficios del esfuerzo ahora”, y reclamó al ministro de Economía Luis Caputo más medidas de alivio y baja de impuestos para las pequeñas y medianas empresas.
“Tenemos que ganar las elecciones, lograr que el proyecto reelija, y para que reelija tiene haber algunos cambios, para que la gente sienta que apuesta a algo que la tiene adentro”, remarcó la jefa del bloque del oficialismo en el Senado, en un nuevo gesto de diferenciación del Gobierno.
Senado: la resistencia a las listas colectoras complica el objetivo del Gobierno de suspender las PASO
Después de reactivar el debate por la suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO),el oficialismo llegó este martes a la tarde a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado sin los apoyos suficientes para avanzar con el dictamen, por lo que se vio obligado a continuar con el debate este miércoles. Según pudo saber LA NACION, las resistencias recaen sobre el sistema de listas de acoples o colectoras, incluidas en el último borrador del oficialismo a pedido de los gobernadores radicales y como condición para apoyar la suspensión de las primarias.
Milei y su cita a Pablo Picasso
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