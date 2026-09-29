Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Presidente insistió en la eliminación de las PASO y dijo que son “inmorales”
El minuto a minuto de las decisiones del mandatario, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El juez Lijo aceptó reconstruir el patrimonio de Adorni desde 1998 y verificar sus billeteras virtuales
El juez federal Ariel Lijo aceptó este lunes un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita para ampliar el rango temporal de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. La medida avalada por el magistrado incluye la verificación de las billeteras virtuales del exjefe de Gabinete, preservadas por claves secretas que el acusado entregó a la Justicia.
Para Milei, el infierno son los otros
En el frontispicio del Instituto Nacional de Estadísticas italiano, en Roma, con sede en un edificio de la época del fascismo, aparece una leyenda: “Los números son el fundamento de la República”. Es una afirmación que supone que, en la base de toda discusión política, hay un elemento último objetivo: los números. Es un debate que aspira, por lo menos, a ser científico, con una posibilidad de referencia compartida a los números como una especie de evidencia indiscutible. Este es el horizonte utópico de la política, de quienes aspiran a que sea una actividad racional.
Poder Ciudadano alertó sobre la falta de políticas anticorrupción: “Pareciera que buscamos ampliar la impunidad”
Con el lema “las instituciones importan”, la organización Poder Ciudadano alertó esta noche sobre la falta de políticas anticorrupción y advirtió que en la Argentina “pareciera que buscamos ampliar la impunidad”, con iniciativas gubernamentales como la “inocencia fiscal” o el cambio en la ley de financiamiento de los partidos políticos.
La encrucijada argentina: del cine “catástrofe” de Kicillof al final feliz de Milei
Todos juegan, no sólo la política. La novedad de los últimos días no llegó de la política sino de uno de los actores clave del mercado financiero: JP Morgan, que el viernes corrigió sus pronósticos de crecimiento para la Argentina de 2026. Pasó de 2,7% el lunes a 1,5% cuatro días después. Esa evaluación cayó justo para terminar de consolidar la percepción que dejó Javier Milei en buena parte del corrillo financiero que lo escuchó en su paso por Nueva York. Lo curioso es que Axel Kicillof dejó un sabor parecido.
El Gobierno pidió al Reino Unido que frene la explotación petrolera en Malvinas y advirtió que acudirá a un tribunal internacional
El Gobierno intimó al Reino Unido a frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas, en particular el proyecto conocido como Sea Lion, y dijo que, caso contrario, acudirá al tribunal internacional que regula el derecho del mar.
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Milei y Villarruel viajan al exterior al mismo tiempo, por lo que la presidencia quedará en manos de Bartolomé Abdala
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Solo en off | Los expresidentes, “vetados” por el Gobierno en la visita del papa León a la Argentina
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Mario Lugones resiste en Salud a pesar de los frentes abiertos y la interna libertaria