Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Presidente insistió en la eliminación de las PASO y dijo que son “inmorales”

En el frontispicio del Instituto Nacional de Estadísticas italiano, en Roma, con sede en un edificio de la época del fascismo, aparece una leyenda: “Los números son el fundamento de la República”. Es una afirmación que supone que, en la base de toda discusión política, hay un elemento último objetivo: los números. Es un debate que aspira, por lo menos, a ser científico, con una posibilidad de referencia compartida a los números como una especie de evidencia indiscutible. Este es el horizonte utópico de la política, de quienes aspiran a que sea una actividad racional.