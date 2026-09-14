Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Has sido engañado por un chanta”, dijo el Presidente al defender el nivel de consumo
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El impacto laboral de la IA. La revolución más profunda golpea a las puertas de la Argentina
De todas las áreas impactadas por la rápida evolución de la Inteligencia Artificial (IA) una de las que más se ha estudiado es la relacionada con sus efectos sobre el mundo del trabajo. Sin embargo, pese al volumen de informes acumulados, también es de las más inciertas, porque es muy difícil determinar los alcances de un proceso que está en progreso y que, además, no solo afecta la tarea laboral en sí, sino que también influye indirectamente al modificar los modos de producción, de distribución y de consumo. Por primera vez los expertos corren detrás de las evidencias porque la velocidad de propagación supera la posibilidad de análisis. Y peor aún, los creadores de la IA dan señales de que la criatura se les escapa de las manos y que no pueden controlar sus efectos. La gobernanza y la seguridad se volvieron prioridades absolutas.
En este contexto vertiginoso, lo único seguro es que la IA tiene un efecto arrollador también en el mundo laboral, y que se acelerará en el corto plazo. Para los tecno-optimistas en términos de potenciar la productividad; para los tecno-pesimistas, como vector de reemplazo de las tareas humanas. Para unos, se trata de una oportunidad; para otros, de una amenaza. En el medio, los escépticos y los expectantes.
Senado: el oficialismo reanuda esta semana el debate de la reforma política y la oposición dialoguista presiona por la ficha limpia
Sin los votos para eliminarla y con la amenaza latente de la Casa Rosada a gobernadores aliados y colaboradores de que no habrá sociedad electoral en 2027 si no votan la derogación de las elecciones primarias (PASO), el Senado retomará este martes el debate en comisión del proyecto de ley de reforma política enviado por el Poder Ejecutivo a fines de abril último.
El debate quedó desactivado en mayo pasado al encontrarse la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich (Capital), con la negativa de amplios sectores de la oposición dialoguista (la UCR y Pro, sobre todo) a eliminar las primarias, una herramienta que, aseguran, les serviría para ordenar sus internas y alianzas en el camino hacia las presidenciales del año próximo.
“Has sido engañado por un chanta”: la respuesta de Milei sobre los niveles de consumo
El presidente Javier Milei compartió este domingo un video publicado por la cuenta Tipito Enojado, en el que se observa una Avenida Corrientes muy concurrida. “Qué mal que está el consumo, por favor”, expresa con ironía el influencer libertario mientras registraba las imágenes del tradicional polo gastronómico y teatral porteño.
El mandatario retomó esa interpretación y cuestionó a quienes sostienen que la situación económica impide que la población llegue a fin de mes. “Debe ser difícil aceptar que has sido engañado por un chanta... pero mucho peor es persistir en el error...”, escribió.
"La gente no llega a fin de mes"...— Javier Milei (@JMilei) September 13, 2026
Debe ser difícil aceptar que has sido engañado por un chanta... pero mucho peor es persistir en el error...
CIAO! https://t.co/Sxur5ol26y
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