Javier Milei y sus medidas, en vivo: tras la inflación de agosto, el Presidente pidió: “Confíen, porque hay con qué”
El minuto a minuto de las decisiones del mandatario, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Mensaje conciliador de Karina Milei en la tercera reunión entre LLA y Pro con miras a 2027
La tercera reunión entre los dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) y de Pro se llevó adelante este jueves en la Casa Rosada. Al igual que en los dos encuentros anteriores, participaron por el Gobierno el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. Por el partido macrista se acercaron los diputados nacionales Fernando de Andreis y Cristian Ritondo.
La novedad de esta ocasión fue que la secretaria general, Karina Milei, se acercó a saludar a sus socios más fieles. “Estuvo Karina Milei”, confirmó Ritondo al salir del mitin. Ante la consulta de LA NACION, ahondó: “Nos agradeció el trabajo en conjunto, nos dijo que sigamos trabajando”.
Caputo y una ingeniería fina para reactivar sin plata
El Gobierno libertario volvió a izar ayer con orgullo una de sus banderas de campaña: la pelea contra la inflación. El índice de precios de agosto marcó el 1,7%, y mostró una importante desaceleración. Fue el dato mensual más bajo en 14 meses, pero además fue la primera vez en 9 años que todos los rubros aumentaron menos de un 3% mensual, según consignó un informe de Facimex. Es un logro que en otro momento hubiera dominado la agenda, pero que hoy, con la campaña en marcha, no parece suficiente. El foco de la política, del empresariado y de las encuestas está en otro lado. A nadie se le escapa que el nivel de actividad, en los sectores más generadores de empleo, sigue sin levantar.
La ruta de la arena
Hace poco más de un mes, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitó la joya de la corona argentina. Recorrió Vaca Muerta, en Neuquén, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de YPF, Horacio Marín. Pudo ver con sus ojos el impulso productivo y el potencial exportador del yacimiento.
Fue en un avión de la Fuerza Aérea hasta Neuquén para luego pasar a un helicóptero con destino al centro de operaciones en Vaca Muerta. Si hubiese ido por tierra, habría presenciado demasiados baches y habría sido testigo de un tránsito desbordado durante 1474 kilómetros.
Estados Unidos aprobó la venta de helicópteros militares a la Argentina por USS$140 millones
El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Peter Lamelas, anunció que el gobierno de Donald Trump aprobó “una posible venta” de helicópteros militares a la Argentina por US$140 millones, para “fortalecer la defensa y responder a emergencias.
La primera entrega comprenderá el envío de cuatro helicópteros UH-60L Blackhawk, a lo que se sumarán otros equipos relacionados con el equipamiento militar.
“La Argentina recibirá helicópteros Black Hawk reacondicionados en entregas escalonadas, comenzando con cuatro unidades, para fortalecer la defensa y responder a emergencias”, reveló el jefe de la misión diplomática en las redes sociales. La decisión fue aprobada por el Departamento de Estado.
La inflación fue de 1,7% en agosto, la menor en más de un año
La inflación no empezó con cero en agosto. Sin embargo, pese a las sobreexpectativas generadas por el Gobierno, el índice de precios (IPC) del mes mostró una desaceleración frente a la variación de julio y registró un alza de 1,7% gracias al impacto de la baja de los valores estacionales.
De esta manera, logró la marca más baja en lo que va del año. Para encontrar un número por debajo de este registro en la era libertaria, hay que remontarse a junio de 2025, cuando el índice oficial fue de 1,6%. En el acumulado anual, la inflación alcanzó un 21,3%, y sumó 33,5% en doce meses.
El IPC Núcleo, que no contempla precios regulados ni estacionales, marcó un 1,8%, levemente por encima del nivel general, y una variación igual a la registrada en julio. Allí no hubo desaceleración mensual.
El tuit de Milei
A través de su perfil en la red social X, el Presidente hizo una alegoría sobre el puesto de arquero, al que más de una vez señaló como su puesto predilecto en el fútbol, y la recomposición económica del país. “Por eso les digo que confíen, porque esta vez hay con qué. No vamos a bajar los brazos. No importa cuánto nos ataquen ni cuántas veces nos quieran entrar. La libertad avanza”, escribió.