Javier Milei y sus medidas, en vivo: tras la inflación de agosto, el Presidente pidió: “Confíen, porque hay con qué”

La tercera reunión entre los dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) y de Pro se llevó adelante este jueves en la Casa Rosada. Al igual que en los dos encuentros anteriores, participaron por el Gobierno el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. Por el partido macrista se acercaron los diputados nacionales Fernando de Andreis y Cristian Ritondo.

La novedad de esta ocasión fue que la secretaria general, Karina Milei, se acercó a saludar a sus socios más fieles. “Estuvo Karina Milei”, confirmó Ritondo al salir del mitin. Ante la consulta de LA NACION, ahondó: “Nos agradeció el trabajo en conjunto, nos dijo que sigamos trabajando”.