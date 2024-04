Javier y Karina Milei: un sistema de decisiones políticas que por momentos se vuelve disfuncional

Escuchar

“Alcahuetear con Javier en este espacio no funciona. Tirar la pelota por el costado no sirve”. Un importantísimo legislador nacional explica la regla de oro para sobrevivir en La Libertad Avanza. El papelón que vivió ayer el oficialismo en Diputados –que terminó con la expulsión de Oscar Zago de la jefatura del bloque– fue un ejemplo vivo del sistema disfuncional de toma de decisiones políticas en la cúpula del Gobierno. En ese esquema, la relación directa de los dirigentes libertarios con el Presidente, por más entrañable que sea, no tiene valor si se actúa en contra de los intereses de Karina Milei .

Así, en La Libertad Avanza, ser leal a Milei y darle la espalda a su hermana puede ser muy costoso en términos políticos. Pueden dar testimonio de ello el legislador Ramiro Marra, la vicepresidenta Victoria Villarruel, Zago o la diputada Marcela Pagano, entre otros. La mayoría de esos nombres son considerados “fundadores” del espacio. De hecho, eran caras muy visibles en la campaña. Pero esa condición de “primeros socios” no vale nada en esta nueva etapa, donde la hermana del Presidente hegemoniza el armado del espacio y se impone en las decisiones político-institucionales.

El diagnóstico de los libertarios es unánime: al Presidente no le importan las minucias de la política y lo aburre la rosca. “No está bien visto llevarle un problema político a Javier”, dice un importante referente del espacio. Un colaborador muy cercano a los hermanos reconoció: “El 99% de las decisiones políticas en este espacio las toma Karina. Javier solo interviene si él lo cree muy necesario”.

La secretaria General de la Presidencia reparte premios y castigos con disciplina y sin disimulo. Puede empoderar a dirigentes sin mucha historia en el espacio –como hizo en la Ciudad– o hacer movimientos políticos de impacto, como ocurrió ayer en diputados con el enroque de Zago por el cordobés Gabriel Bornoroni, que responde a ella y la recibió semanas atrás en su provincia. Karina Milei es, en definitiva, quien distribuye el poder interno en el oficialismo.

Marcela Pagano, al asumir la presidencia de la Comisión de Juicio Político

Qué pasó

La delegación de facultades políticas en “El Jefe” viene provocando un sinfín de broncas internas. Pero ayer los chispazos habituales provocaron directamente un incendio en la Cámara baja. Los libertarios se trenzaron en una discusión insólita porque el presidente del cuerpo, Martín Menem –que es del riñón de Karina– quiso impedir que la diputada de su propio bloque, Pagano, asumiera al frente de la Comisión de Juicio Político.

El por entonces jefe de bloque, Zago, aseguró que el sábado último había hablado con el Presidente para proponer el nombre de Pagano para esa comisión y que Milei le dio luz verde para avanzar. La propia Pagano le escribió al jefe de Estado para agradecerle el gesto e intercambió mensajes con el líder libertario. “Gracias a vos por representarme” , le habría dicho el mandatario a la diputada, según afirmó Zago.

Luego del encontronazo en la Comisión de Juicio Político con Menem y con un grupo de diputados libertarios que pidieron desconocer la sesión, Zago brindó una entrevista en LN+. Allí dejó entrever que hubo instrucciones contrapuestas en la cúpula del Gobierno y puso la discusión en términos de Javier versus Karina. El peor de los pecados.

Unas horas después, en una reunión de bloque nocturna, una mayoría de diputados libertarios desplazó a Zago de la jefatura del bloque de La Libertad Avanza.

“A Javier le aburre esto de la política y Karina aprovecha eso”, reconoció un referente libertario. El Presidente, sin embargo, interviene en situaciones muy puntuales, que él considera relevantes.

Fue así, por ejemplo, con el episodio Villarruel. Cuando la Casa Rosada, a través de un comunicado oficial, cuestionó a la vicepresidenta por el revés con el DNU en el Senado, el jefe de Estado contuvo a su compañera de fórmula y dio la orden de bajar la conflictividad para evitar que la sangre llegara al río. Allí Milei entendió que el impacto de una interna en la cúpula podía ser mayúsculo. La vicepresidenta tiene un cargo electivo y tiene muy buena imagen en los sondeos. Las desconfianzas con Karina, sin embargo, no cesaron. Y no son pocos en su entorno los que sospechan que la vice mantiene un canal abierto con el expresidente Mauricio Macri, algo que resulta muy irritante para la secretaria general de la Presidencia.

Evento de preafiliación y lanzamiento de La Libertad Avanza en CABA. Con la presencia de Karina Milei, Martín Menem y Bertie Benegas Lynch. Fabián Marelli - LA NACIÓN

Lo que se viene

En el caso de Diputados, Milei –que cuando el escándalo escalaba estaba en Miami– no tomó cartas en el asunto y dejó que corriera el plan para desplazar a Zago de la conducción del bloque.

“Conociéndolo, es altamente probable que Javier le haya respondido a Zago con un emoji sin haber mirado lo que le estaba diciendo [sobre la comisión de Juicio Político]”, dijo un importantísimo colaborador del jefe de Estado. “Lo que pasó en Diputados es un tema de los legisladores del bloque, que no se sentían cómodos con Zago. La Casa Rosada no intervino”, se despegó. Cerca de Pagano aseguran que la diputada intercambió mensajes con el Presidente en las últimas horas.

Fuentes del espacio reconocieron que, si bien las tensiones internas en el bloque de La Libertad Avanza vienen desde hace tiempo, el corrimiento de Zago estaba previsto para después del debate de la ley Bases, para evitar desprolijidades que le sumen debilidad al oficialismo . “Pero lo que Oscar hizo y dijo obligó a imponer disciplina”, apuntó un referente de La Libertad Avanza.

Ahora, Zago (que es dirigente del partido MID) amenaza con escindirse del bloque. Pagano esperará al regreso de Milei de los Estados Unidos para tomar cualquier decisión. Tarde o temprano, Milei deberá bajar el martillo en cuestiones políticas cruciales. La más importante que asoma en el horizonte es la eventual alianza con Macri de cara al año electoral.

El titular del partido amarillo tiene múltiples cuestionamientos a la gestión libertaria, pero por ahora hay puentes abiertos entre ambas terminales. De hecho, el principal asesor de los hermanos Milei, Santiago Caputo, desayunó con el exmandatario el miércoles, en su casa de Acassuso. El Presidente le dice a todo el mundo que en 2025 quiere una coalición con Pro. El problema es que Karina no está tan convencida de la alianza.