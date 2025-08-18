Jefes de bloque, históricos y figuras clave: quiénes se despiden del Congreso en diciembre

El cierre de listas de este domingo, atravesado por rupturas de último minuto y negociaciones frenéticas, dejó un tendal de excluidos. En diciembre se irán del Congreso dirigentes con peso propio: jefes de bloque, secretarios parlamentarios y figuras históricas. Su salida anticipa una reconfiguración profunda de la política parlamentaria en los próximos dos años.

Unión por la Patria

El peronismo, que logró cerrar listas de unidad en distritos clave bajo el sello Fuerza Patria, renovará 46 de sus 98 diputados. Algunos buscarán la reelección; otros, en cambio, quedarán afuera. Entre ellos, Carlos Heller, de 84 años, histórico dirigente cooperativista, fundador del Banco Credicoop y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda entre 2020 y 2023.

También se despide Leopoldo Moreau, con 24 años de trayectoria entre Diputados y el Senado. Fue presidente de la Cámara baja durante el alfonsinismo y titular de la Comisión Bicameral de Inteligencia durante la presidencia de Alberto Fernández. Radical de origen, se convirtió en uno de los principales defensores del kirchnerismo.

Se suman a la lista de bajas los exministros Daniel Arroyo y Daniel Gollán, además de Itai Hagman, aliado de Juan Grabois, que buscará un lugar en el Senado. Leandro Santoro, por su parte, asumirá como legislador porteño tras haber sido candidato en la Ciudad. Una rareza: la catamarqueña Silvana Ginocchio, esposa del gobernador Raúl Jalil, no renovará. Su marido pretendía que sintonizara con los libertarios, pero ella se negó.

Silvana Ginocchio, de Catamarca, se queda afuera del Congreso Pilar Camacho

El Senado no está exento de tensión conyugal: la santiagueña Claudia Ledesma Abdala, esposa del gobernador Gerardo Zamora, quedará fuera del próximo armado provincial. Su nombre no aparece en las listas de diputados ni en las de senadores, ni tampoco en la renovación del Poder Ejecutivo local.

También dejará su banca el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y exsecretario General de la Presidencia durante el último gobierno de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli.

La Libertad Avanza

Los libertarios, que renuevan 8 de sus 39 bancas, arriesgan a tres de sus voces más firmes en la Cámara baja. Nadia Márquez, secretaria parlamentaria, buscará una banca en el Senado junto con Lorena Villaverde (Río Negro) y Emilia Orozco (Salta). La platense Carolina Píparo, en cambio, quedó fuera de todos los armados.

Pro

En Pro, 15 de sus 35 diputados terminan mandato. Algunos se integraron a las listas libertarias, pero otros decidieron correrse, molestos con la alianza con Milei. María Eugenia Vidal y Fernando Iglesias son dos de los nombres más resonantes que se van. Tampoco renovará el economista Luciano Laspina, uno de los cerebros económicos del bloque.

En el Senado, dejan sus escaños el entrerriano Alfredo De Angeli y la larretista Guadalupe Tagliaferri, que pasará a la Legislatura porteña.

María Eugenia Vidal no renovará su banca como diputada nacional Fabián Marelli - LA NACION

UCR

El radicalismo atraviesa una de las sangrías más profundas: se juegan 11 de sus 14 bancas. El jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, que antes del cierre de listas comunicó públicamente que no aceptaría lugares ni con Milei ni con la UCR tradicional, se va el 10 de diciembre junto con referentes como Julio Cobos, exvicepresidente; Fabio Quetglas y Martín Tetaz.

Del lado del Senado, el chaqueño Víctor Zimmermann quedó fuera de las listas pese al acuerdo provincial entre su jefe político, Leandro Zdero, y los libertarios. También se despide Martín Lousteau, presidente de la UCR nacional, que competirá por un lugar en la Cámara de Diputados.

Rodrigo de Loredo, jefe del bloque UCR, y Martín Tetaz Marcos Brindicci

Escisiones y aliados

El bloque Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, pone en juego siete de sus 15 bancas. Solo Mónica Fein, del socialismo, no buscará renovar. El resto se dispersa en distintos armados: Pro, Provincias Unidas o partidos locales.

La Coalición Cívica debe revalidar cuatro de sus seis bancas. Paula Oliveto Lago no competirá. Juan Manuel López encabeza la boleta bonaerense de candidatos a diputados de la Coalición Cívica.

La bancada Democracia, que unieron los radicales Martín Lousteau y Facundo Manes, se quebró en el último minuto. Renuevan nueve de sus 12 lugares, pero separados: Manes buscará una banca en el Senado por la Ciudad, Lousteau hará lo propio en Diputados, junto a Graciela Ocaña y referentes socialistas.

CONTRA TODOS



Domingo de cierre de listas. ¿Y qué tiene que ver esto con tu vida? La casta se repartió los lugares en la lista como si en estos dos años no hubiera pasado nada. Se piensan que siempre va a haber alguien ahí para lavarles los platos sucios. Pero los argentinos… pic.twitter.com/JRwsX1oOrk — Facundo Manes (@ManesF) August 18, 2025

Por último, los seis radicales “peluca”, alineados con Milei, arriesgan tres de sus bancas: el neuquino Pablo Cervi quiere llegar al Senado con sello violeta; Francisco Monti (Catamarca) y Martín Arjol (Misiones) se replegarán en la política local.

En diciembre, el Congreso perderá a varios de sus protagonistas más visibles. Sus reemplazos marcarán una nueva etapa, con bloques renovados y liderazgos aún en construcción.