Joaquín de la Torre dijo que Santiago Caputo debería asumir un rol mayor

El senador bonaerense Joaquín de la Torre se refirió este martes al duro traspié electoral que sufrió el Gobierno este domingo y reparó en la urgencia de establecer “nuevo orden político” dentro del gabinete. El legislador sostuvo que Karina Milei debería volver a cumplir el rol de secretaria general de la Presidencia y llamó al mandatario a delegar en otra persona la conducción política. “Santiago Caputo tenía un rol que conducía, tendrá que salir de la comodidad del asesor y tomar un rol mayor”, deslizó.

“Creo que el mejor número cinco tiene que jugar de cinco y Karina Milei es una persona importante para el Presidente, por lo tanto, hay que dejarla en el rol que cumplió hasta el 10 de diciembre”, señaló De la Torre, en diálogo con LN+. “El rol de número nueve hay que dárselo a una persona que sabe jugar de nueve. Ella hace y hacía bien su rol de secretaria general. Es un rol muy importante y el Presidente lo necesita”, advirtió el senador bonaerense, que supo ser aliado de LLA durante la campaña presidencial.

Tras la derrota en PBA: Mesa política, la primera medida de Milei

Según De La Torre, el Gobierno mantuvo una unidad política hasta principios de año, previo al estallido por el escándalo de $LIBRA. Hasta ese momento, de acuerdo al legislador, la administración de Javier Milei mantenía a raya a los gobernadores y no exhibía problemas en el Congreso, pese a su minoría parlamentaría. “Todo eso fue roto por la política electoral”, indicó el senador.

“Creo que el Gobierno todavía tiene tiempo de volver a lograr ese orden político y para eso no existe una mesa política nacional, lo que necesita es velocidad, firmeza, coherencia”, advirtió luego. “Eso no te lo da una mesa, las mesas son lugares para conversar y discutir. No termina siendo más que una foto”, insistió De la Torre, en alusión al encuentro que lidero el Presidente esta mañana en la Casa Rosada.

“La política es gestión, estrategia electoral y parlamentaria, es una unidad y eso lo tiene que manejar una persona Si el Presidente toma la decisión de no hacerlo, él tiene que elegir un alguien”, sugirió el senador bonaerense. Ante la consulta de quién debería adoptar esa función, De la Torre fue contundente: “Milei tenía dos personas que conformaban su triángulo, Karina tiene un rol y el otro lo tenía Santiago Caputo, que mantenía un orden que conducía. Él tiene que salir de la comodidad del asesor y tendrá que tomar una importancia y un rol mayor”.

Por otro lado, De la Torre reparó en la urgencia de reconducir el diálogo con los gobernadores. “Lo que hay que hacer es escucharlos”, señaló.

Aun así, consideró que el Gobierno perdió “la oportunidad temporal” de hacer algunos gestos, como ocurrió en Corrientes, donde LLA finalmente no logró sellar una alianza con la provincia. “Fue un capricho sin ningún sentido, con un gobernador [por Gustavo Valdés] que se había portado bien. Uno tiene que ser agradecido y prudente. Tener prudencia es la virtud que permite el acabado conocimiento de la realidad”, sentenció.

“No entender qué va a pasar en Corrientes con tu lista y que a una persona que es aliado lo vas a poner en la vereda de enfrente es hacer política de fantasía. Y además con un estado de debilidad, porque el Gobierno tiene 40 diputados hasta el 10 de diciembre”, cuestionó De la Torre.