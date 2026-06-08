Lali Espósito arremetió contra Javier Milei en su segundo River: “Me aconsejaban cerrar la boca”

Lali Espósito protagonizó dos shows en River y dejó una profunda reflexión sobre sus enfrentamientos públicos con el presidente Javier Milei. En una serie de episodios que escalaron en la agenda pública de los medios de comunicación, la intérprete se tomó unos segundos para hablar sobre estas rispideces.

Luego de cantar “Plástico”, uno de los temas que compone su CD No vayas a atender cuando el demonio llama, Lali tomó el micrófono y agradeció el respaldo de su público.

Lali habló sobre Milei en su segundo recital en River

“Obviamente se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei, pero yo siento que nosotros tenemos un código, no sé cómo explicarlo", dijo Lali sobre los idas y vueltas con el Presidente y apuntó a la esencia de sus fanáticos.

Y agregó: “Es como si no tuviera que explicarles quién soy; yo los miro y puedo reconocer en ustedes como a un amigo, a una persona que conozco, que quiero, que sabe quién soy y siento que puedo saber cómo es. Y eso es invaluable y eso es a lo que a muchos les molesta, porque eso es la verdad“.

“La verdad se sabe, la verdad se ve, la verdad se siente... se siente, se nota. Así que les quiero agradecer por quererme como soy, por bancarme como soy”, siguió la cantante, quien aprovechó la presencia multitudinaria del público para expresar su mensaje, directamente dirigido a Milei, a quien le dedicó un tema musical llamado “Fanático”.

Lali Espósito se refirió a sus enfrentamientos públicos con Javier Milei Archivo

En medio de enfrentamientos y versiones cruzadas que exponían públicamente a la cantante, la propia Lali deslizó el detrás de escena de sus decisiones, cuando su entorno la aconsejó no subirse al ring discursivo con Milei.

“No saben qué satisfacción es ver este River repleto después de haber pasado un tiempo donde obviamente se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei o al gobierno. Había gente que, con tal de continuar con su sesgo, necesitaba tener lo que llaman batalla cultural, pero se equivocaron porque, miren, la gente no es bolu**, la gente sabe", dijo Lali ante la vista de un estadio repleto.

Lali Espósito junto a Kylie Minogue en Buenos Aires

El show que contó con la presencia estelar de Kylie Minogue dejó un grato recuerdo entre los presentes y sobresalió por estas declaraciones de Lali, quien volvió a expresar su posición sobre el tema, marcando las distancias insalvables con el máximo mandatario.

“Gracias por haberme bancado, por haberme querido en ese momento antes, que es mucho más importante, y ahora, que es muchísimo más importante. Gracias de corazón. Los quiero mucho, se los quería decir”, concluyó.

Lali Espósito en el Estadio de River Plate. 06 de Junio 2026 Gentileza Dale Play

Como no podía ser de otra forma, la cantautora se reservó la última parte de su show para dedicarle un homenaje al Indio Solari, quien falleció el viernes pasado en su casa de Parque Leloir por un ACV no traumático.

Fusionando su tema musical “No me importa” con “Ji ji ji”, hit de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Lali mostró la imagen del reconocido cantante en la pantalla y agradeció, a viva voz: “Gracias, Indio Solari, por tanto”.