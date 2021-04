Jonatan Viale, sobre el Presidente: “Hace falta un administrador, no alguien que nos rete”

En su editorial de este lunes en el programa +Realidad, Jonatan Viale se refirió a la actitud “paternalista” que se desprende de recientes declaraciones del presidente Alberto Fernández, que señaló que él “es como un papá que le dice al nene que no saque la cabeza por la ventanilla”. Al respecto, el periodista señaló: “El argentino no necesita un papá que lo rete, necesita un administrador eficiente”.

Jonatan Viale: "Los argentinos no necesitan un papá que los rete"

Viale arrancó su tradicional editorial repitiendo la frase de Fernández: “Soy como el papá que le dice el nene: ‘No te asomes por la ventanilla’ y el nene no entiende por qué se lo dicen”. Entonces, el conductor se preguntó: “¿No será mucho?”. Y agregó: “Él es el padre, nosotros somos los hijos incapaces, infantiles, caprichosos”.

Luego, el conductor de +Realidad afirmó que, en términos políticos, la frase del Presidente se podía vincular con el concepto de “paternalismo”. “Traducción -añadió Viale-: En nombre de tu protección te restrinjo, te limito, te coarto tus libertades individuales”.

Entonces, el periodista se preguntó si los argentinos necesitan hoy “un padre que los rete” o “un administrador tranquilo, racional y eficiente”.

“Con el mayor de los respetos, Presidente, el argentino no está buscando un padre, ni un caudillo, ni un amo. Lo que está buscando es una persona tranquila que administre el Estado”, sentenció.

A continuación, el conductor de LN+ enumeró cuáles deberían ser las cualidades de ese administrador: “Que no grite, que no se deje avasallar por nadie (ni por Cristina ni por Kicillof), que no insulte a los opositores, que no se pelee caprichosamente con la ciudad de Buenos Aires. Una persona madura, que esté a la altura de las gravísimas circunstancias que vivimos”.

Más adelante, Viale repasó los graves problemas que atraviesa el país, señaló que la Argentina aparece séptima en una lista de los países “más miserables del mundo” y, como reflexión final, señaló: “La verdad, es que no estamos para retar a nadie. Estamos ante un Presidente con poca o nula autoridad moral para retar a nadie”.

