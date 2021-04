En la noche del sábado, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, participó de la “mesaza” de La Noche de Mirtha (eltrece), en la cual habló sobre el manejo de la pandemia y también dio detalles de su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la cual se refirió como “Presidenta”, algo que hizo ruido entre los invitados.

“Entre ustedes están todos peleados, son un partido político pero nadie se entiende con nadie”, apuntó Juana Viale destacando las internas entre el oficialismo. “Tenemos diferentes miradas, pero no estamos peleados”, se defendió el Ministro. “Yo tengo diferentes miradas con la gente, pero yo me puedo comunicar”, agregó la conductora. “Acá hay algo que se está jugando que es mucho más que una relación personal, que es la vida de los argentinos”, afirmó Berni.

El fallido de Sergio Berni sobre Cristina Kirchner que escandalizó a la “mesaza” - Fuente: eltrece

“La política debe ordenar la vida de la gente que está en una situación excepcional y en donde se deben tomar medidas excepcionales con costos grandes. Ninguna definición importante no tiene costos”, continuó el Ministro. “Usted dice que Cristina es su jefa política. Cristina tiene un respeto conocido hacia usted. ¿Qué le dice ella?”, preguntó la periodista Jesica Bossi. “Que está muy preocupada por lo que está pasando. ¿Cómo no va a estar preocupada? Un extraterrestre no puede estar preocupado”, contestó Berni.

“Está re preocupada pero no usa barbijo”, lo interrumpió Juana. ¿Y usted está usando barbijo?, le repreguntó Berni. “Ella no usaba cuando caminaba con toda su gente alrededor. ¿Se hace el test cada vez que va a sesión? Acá nos testeamos todos. ¿Ella se lo hace?”, cuestionó la conductora visiblemente molesta. “No sé, la verdad que no lo sé. Pero está preocupada. Primero, la presidenta, presidencia, la vicepresidenta no tiene responsabilidad...”, comentó Berni. “Que fallido, eh”, destacó el periodista Gerardo “Tato” Young. “Bueno, en dos semanas va a ser la presidenta porque se va Alberto [Fernández] de viaje”, recordó Bossi.

“Es la presidenta, ¿cómo no? En los grandes países se les dice presidente aunque sea vice”, intentó explicar Berni para salir del furcio. “Pero acá no”, aclaró entre risas Bossi. “Es la presidenta les guste o no les guste. ¿Estamos de acuerdo?”, aseguró el Ministro con una risa nerviosa. “Alberto no creo que esté encantado”, concluyó la periodista.

LA NACION