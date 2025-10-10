Jones Huala inició una huelga de hambre y exige ser tratado como un “preso político”

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A cuatro meses de haber sido trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Rawson (Chubut), Facundo Jones Huala inició este viernes una huelga de hambre líquida por tiempo indefinido.

Entre otras cuestiones, exige un “juicio justo” y el traslado a la Unidad 14 de Esquel, para estar más cerca de su familia.

En junio pasado y tras ser detenido en El Bolsón durante un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA), el líder mapuche fue trasladado al penal de Rawson.

A Huala se lo investiga por asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público.

Si bien en la audiencia de junio se había definido que Jones Huala permaneciera preso por 90 días, a mediados de septiembre, la Justicia le negó la excarcelación y prorrogó la prisión hasta diciembre.

Jones Huala

Los defensores de Huala argumentan que se pretende “armar una mega causa contra la RAM”, en referencia a la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a partir de “prejuicios, vaguedades, generalidades e imprecisiones”.

El dirigente mapuche fue capturado en Chile a fin de enero de 2023 y, casi un año después, el 4 de enero de 2024 fue extraditado a la Argentina. Allí había sido juzgado por un ataque incendiario y la portación ilegal de armas de fuego de elaboración artesanal.

El lonko mapuche exige ahora la “aplicación íntegra y acorde de pautas culturales para prisioneros políticos y comunes de origen mapuche”.

Asimismo, Jones Huala reclama la aplicación la intervención de organismos internacionales y de derechos humanos para la resolución del conflicto, y “la autonomía a la Nación Mapuche y a todos los pueblos que así lo precisen”.

La investigación se tramita en la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche: según informaron fuentes consultadas por LA NACION, la causa se originó por declaraciones públicas realizadas por Jones Huala a comienzos de este año durante la presentación de su libro Entre Rejas, Antipoesía incendiaria. “Soy un militante de la causa mapuche, soy revolucionario, anticapitalista, antisistema; reivindico los sabotajes, las acciones de resistencia, de autodefensa, la rebelión frente a la opresión de la que siempre hemos sido objeto”, se definió Huala en ese momento.

Desde que fue detenido en junio pasado en El Bolsón, los defensores Eduardo Soares y Gustavo Franquet consideraron que el líder de la RAM enfrenta un “proceso arbitrario con lógicas decisiones arbitrarias y las peores presunciones”.

En julio de 2024, mientras permanecía preso en Chile por una condena impuesta en 2018, Jones Huala había iniciado una huelga de hambre seca. Mantuvo la medida durante más de un mes y su estado llegó a ser de “de extrema gravedad”, según indicaron en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, a unos 35 kilómetros de la cárcel de Temuco. Finalmente, a mediados de agosto de 2024, la Corte Suprema de Chile resolvió que el líder mapuche estaba “ilegalmente privado de su libertad” en el país trasandino (había habido un error en el saldo de pena que le quedaba por cumplir) y dispuso su liberación.