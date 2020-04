El periodista criticó las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández durante la cuarentena porque la convirtió en un "objetivo" Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de abril de 2020 • 12:20

Jorge Asís criticó severamente la gestión de la cuarentena por coronavirus que realiza el gobierno de Alberto Fernández . El escritor y periodista protagonizó un mano a mano con Luis Novaresio en la emisión de anoche de Animales Sueltos (América) , donde dijo que la extensión del confinamiento hogareño es un "suicidio institucional" y que el oficialismo utiliza "muertos imaginarios" para gobernar.

"La cuarentena dejó de ser un instrumento, para convertirse en un objetivo, casi en un estilo de gobierno", dijo Asís en el comienzo de su paso por el programa conducido por Novaresio. "Es un error atroz extender la cuarentena. Se va a extender por supuesto y sería interesante que, antes de que lo anuncien, pueda conocerse otra versión", agregó.

Luego habló del incremento de personas que asisten a comedores populares debido al recrudecimiento de la crisis económica producto de la cuarentena. "Voy a dar otra información: se pasó de ocho millones a 11 millones de tipos que se nutren en los comederos", dijo el escritor y agregó que "no llega la comida" .

Asís también abordó el escándalo por sobreprecios en la compra por parte del Estado de alimentos destinados a la ayuda social. "Se habló muchísimo del sistema de compras que había en Desarrollo Social. No existe estructura de suplantación", sostuvo.

También afirmó que "no llega la comida a lugares muy sensibles y en dos cuestiones fundamentales: la comida y la pelusa -la plata-, tampoco baja. Esto lo van a discutir mañana las organizaciones sociales con el Presidente".

"Te puedo asegurar que, de pronto, alguna [organización social] de las que más tienen puede tener comida para una semana más. Hay otras organizaciones y, hasta algunas intendencias, que tienen sus depósitos vacíos", argumentó el periodista.

"Y si vos no tenés comida que baje para un país-merendero inagotable, si el modelo de país es un merendero o un comedero, estamos verdaderamente en problemas".

"Suicidio institucional"

Asís sostuvo que "hay un objetivo y hay razones absolutamente fundamentadas de los infectólogos, pero hay una gran desorientación al respecto porque, en realidad, es un suicidio institucional seguir con la cuarentena".

Fundamentó su opinión en que "hay sectores populares donde la comida no llega, donde a la pobreza se le agrega el empobrecimiento, que son dos valores distintos" y agregó "que es la gente que aumentó tres millones más de tipos y muchos que no se anotan porque todavía tienen un poco de vergüenza y de recato. Hay muchos tipos de las pymes y que trabajan por su cuenta que no quieren un mango del Estado".

"También la cuestión de la guita fracasó -y muchos que lo piensan, no lo dicen-, la guita no baja", dijo Asís. "Créditos para autónomos, monotributistas y demás, 1,8 millón beneficiarios", dijo y aseguró que "fueron rebotados 1,2" y que solo van a cobrar "600.000", detalló.

"Cuando vos tenés un cóctel de comida que no llega , plata que no llega y vos manejás con cierta displicencia los éxitos de la cuarentena, ¿por qué te amparás en los muertos imaginario que te parece que van a llegar?", sostuvo el escritor en el piso de Animales Sueltos .

Novaresio le preguntó si el Gobierno de Alberto Fernández está usando la cuarentena y Asís respondió que "no sé si la están usando", pero que "hoy están cómodos con el ejercicio de la cuarentena y el gran problema es que no tiene gestión para ver cómo se sale de la cuarentena".

Además, Asís planteó una interrogante sobre el destino del país. "¿El modelo argentino es un comedero gigante y esperar que en algunos lugares, por ejemplo en Quilmes, en La Matanza o San Martín, vengan militares con la viandita tres veces por día de aquí a la eternidad? Es una locura", argumentó.

El periodista afirmó que el Gobierno carece de un plan económico y dijo: "Creo que la muerte de esta economía, sobre todo estos muchachos -que vinieron a poner a la Argentina de pie- la acostaron. Hoy está acostada la Argentina. Está económicamente frágil, débil, con esperanzas en sectores amplísimos de la población si van a comer de esa manera que, a muchos, les avergüenza. Otros están absolutamente acostumbrados".

Economía en rojo

Asís también habló de los pases de factura entre el sector público y el privado durante la recesión agudizada por la cuartentan. "Lo que pasa con el país no es para andar echando culpas fáciles. La culpa no la tienen los bancos, por ejemplo. Los bancos tienen la experiencia de 2001 y saben cómo es la cuestión", afirmó.

Además, consideró que "el capitalismo, para transformarlo, lo tenés que entender. Creo que estos muchachos, voluntariosamente, no entienden el capitalismo que, tal vez, aspiran a reformar". Y sostuvo que "hoy, el petróleo de Vaca Muerta no es un negocio absolutamente para nadie".

El escritor criticó algunas expresiones del Gobierno sobre el supuesto éxito de las medidas implementadas para contener la pandemia de coronavirus. "Nos regodeamos con el éxito porque tenemos, comparativamente, menos muertos. Pero vos tenés que hacer otras cosas. No sos Finlandia, no sos Estados Unidos. Aquí tenés que ver cómo resolvés la que tenés", dijo.

"Yo apelaría a la racionalidad. Vería cómo resuelvo el tema del transporte. Que las cosas empiecen a funcionar levemente. No esto que ya ni siquiera es cuarentena", propuso Asís sobre el retorno de las actividades económicas.

Formas de gobierno

En otro momento del mano a mano con Novaresio, Asís le dedicó unas palabras a la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Me parece que la Doctora, intuyo, creo que estas cosas que yo digo la deben preocupar y bastante porque ella conoce el territorio. Ella es una señora de Tolosa. Ella conoce Los Hornos, sabe lo que es el Conurbano profundo. Y conoce todas la internas que hay, que son feroces y tenés que resolverlas", sostuvo el escritor.

Además, comparó la forma de gobernar de Alberto Fernández con la de Néstor Krichner quien, según Asís "tenía una visión recaudatoria de la política, pero poder entendía, sabía que había controlar la calle, la provincia de Buenos Aires y el dólar".

"Tenés que hablar con economistas que vean cómo se puede reciclar esto. Porque desde la impresora del Estado de billetes crocantes tampoco alcanza", .

Novaresio le comento que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta "dice lo mismo". Asís sostuvo que "la situación de Larreta, que tiene que ver con el PRO, su relación con los radicales era bastante más antinatural, la relación lógica la tenía con los peronistas. Y la relación de Larreta con la secta del peronismo de la Capital, se llevan como Thompson y Williams, son prácticamente lo mismo".

Sobre Rodríguez Larreta agregó: "Él tuvo dos tropiezos. Una cuestión administrativa, que le pasa los gobernantes, es muy difícil que vos puedas parar absolutamente todo. Y, también, con nosotros los jovatos, no tuvo una acción muy atinada".

"A algún amigo le mandé a decir: 'Mirá que estás por cometer el error definitivo'. Yo, como un tipo de 74 años, que ni siquiera me jubilé, porque no quiero ver la vida como un jubilado, como un retirado. Estoy activo. No estoy para ser tratado con esa falta de respeto como si yo tuviese que llamar por teléfono a alguien y que alguien tenga que disuadirme a mí. Uno es absolutamente consciente", dijo Asís.

"Poneme la maquinita [medidor de temperatura] que ponen en la entrada a cada momento", sostuvo y agregó: "Es una visión de la vejez de los años '50".

En el final de la entrevista, Asís habló sobre la deuda pública de la Argentina, otro de los grandes desafío que tiene el Gobierno. "El Presidente dijo que estamos en un default virtual. Hoy no pagamos 500 palos y creo que el 22 de mayo vamos a festejar el Cabildo abierto tal vez ingresando en el default literal, práctico".

"En esa conferencia cuando anunciaron el tema de la deuda, el Presidente dijo 'que igual que hicimos con Néstor Kirchner en 2003'. Y se equivoca. No está en 2003, está en junio de 2001".