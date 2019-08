El analista político participó de Terapia de noticias, por LN Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

El periodista y analista político Jorge Asís participó de Terapia de noticias, el programa emitido por LN+ y opinó sobre la coyuntura política, a menos de dos semanas de las elecciones primarias. Su análisis sobre la figura del precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, sorprendió al panel. ¿Un caballo de Troya? Para Asís, el histórico peronista podría ser un presidente en potencia. Le ve proyección política y cree que, en 2023, puede ser un gran rival para el frente que hoy integra.

"Puede ganar Cambiemos, pero hoy también está peronizado. Mucho peronismo de la tercera edad y de todas las provincias que no tuvo acceso a las ventanillas del kirchnerismo. Ese peronismo está pensando en quién va a continuar. Pichetto tiene ocho años, Macri cuatro", comenzó. Luego, envió un mensaje al Gobierno, en especial para Marcos Peña, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. "Si les va bien, el gran rival que van a tener va a ser Pichetto", lanzó, convencido.

No obstante, Asís calificó a Pichetto como un hombre "fiel" y "leal", que tendrá un rol de "soldado" al lado de Mauricio Macri, a pesar de que el día de mañana pueda ser la figura central de un peronismo opositor. "El gran problema en el peronismo hoy no es la traición, es que no hay a quién serle leal".

En esta línea, Asís opinó que el proyecto de Marcos Peña de desterrar la vieja política se vio ensuciado por la elección de fórmula de Mauricio Macri. "La verdad es que él debe estar acomplejado. Esto lo sorprendió a Marcos Peña, no creo que sea de su agrado, ni que se lo hayan consultado", dijo.

Asís criticó que no haya ideas de campaña de parte de los frentes políticos. "Estamos los analistas políticos hablando de lo que dijo uno o el otro. Parece que estamos haciendo periodismo deportivo, que hablan de un partido imaginario que todavía no se jugó, dijo. Y agregó: "Me gustaría que haya más debate".

Alberto Fernández, operador

Se refirió a Alberto Fernández: "Él no encuentra su perfil, porque me parece que todavía no superó su condición de operador. Debe ser muy difícil ser candidato cuando todos miran a la doctora", opinó.

Sobre estas elecciones, analizó que los resultados de la provincia de Buenos Aires "son determinantes". Y que hoy Vidal es "la principal figura" que tiene Juntos por el Cambio. "El gran problema que tiene es que Macri la tira para abajo", concluyó.

