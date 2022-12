Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda: “Si Cristina Kirchner tiene que ser candidata lo será”

escuchar

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, será el anfitrión el martes en la reaparición pública de Cristina Kirchner, tras la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. La vicepresidenta encabezará un acto político tras anunciar que no será “candidata a nada” en 2023. Sin embargo, esta tarde, el intendente y exministro de Obras Públicas no la descartó en la grilla. “Si tiene que ser candidata será”, afirmó, en una entrevista que le hizo la agencia estatal Télam. “Lo importante es que el Frente de Todos siga siendo gobierno”, aclaró.

“La vicepresidenta siempre pone blanco sobre negro en cuánto al presente y genera un discurso hacia el futuro”, sostuvo. A Ferraresi le preguntaron si ante el renunciamiento de Kirchner habrá operativo clamor. Respondió: “Ella dijo ‘voy a hacer lo que tenga que hacer’ y cuando llegue el momento se verá. Sí es importante, pero no fundamental, no definitorio. Sí que el espacio contenga las medidas de Gobierno a los que nos toque gobernar. Y así, los candidatos tendrán que estar a la altura de la toma de decisiones. Por eso habrá un debate interno del FdT en los próximos meses. Si Cristina tiene que ser candidata tendrá que serlo, porque lo importante es que en 2023 el FdT siga siendo gobierno”.

Tal como publicó LA NACION, Fernández de Kirchner reunió a su círculo íntimo tras el fallo de la causa Vialidad -que la inhabilita para ejercer cargos públicos- y arengó a pasar el bastón de mariscal a las nuevas generaciones. Esa conversación habría tenido lugar en Ensenada, con su intendente, Mario Secco, como anfitrión. La vicepresidenta sostuvo que no sería candidata asumiendo una “proscripción” que en los hechos todavía no existe, porque la condena no está firme.

Por eso, la frase de Ferraresi, si bien es a título personal, abre interrogantes sobre si realmente será o no candidata a presidenta. La titular del Senado irá el martes a inaugurar un estadio que llevará el nombre de Diego Maradona, y con ese trasfondo de excusa, dará un discurso.

Ferraresi, muy cercano a Cristina Kirchner, también analizó los fallos de la Corte Suprema. Dijo que “no son fallos jurídicos sino políticos”. Y que ameritan “una respuesta política”. “Ya cuando el presidente Alberto Fernández determinó, a través del Decreto 690/2020, que Internet, la conectividad, era esencial, la Corte falló en contra. Quedó claro, como dijo Cristina Fernández de Kirchner, que (Héctor) Magnetto (director Ejecutivo del Grupo Clarín) y la Corte van en sintonía. En la misma sintonía fue el fallo político para (Horacio) Rodríguez Larreta, para que pueda hacer su campaña política. Larreta está alineado a grupos económicos, los empresarios lo apoyaron en esta causa y los medios hegemónicos también. Es un fallo que pretende recortar las jurisdicciones. Pero daremos pelea”, indicó.

Para Ferraresi, la candidatura a gobernador bonaerense deberá dirimirse en una primaria. “El debate provincia de Buenos Aires debe ser ordenado con una primaria. El gobernador Axel Kicillof es el mejor exponente. Esas PASO hay que trabajarlas, con todos los espacios, de manera ordenada. Algunas provincias lo resolvieron desdoblando elecciones. En Buenos Aires hay que ordenar para determinar el mecanismo el año próximo. Yo iré de candidato a intendente de Avellaneda”, anticipó.

