Jorge Ferraresi pidió que en el FdT no se muestren perdedores y no descartó ser candidato en 2023: “Estoy para lo que se necesite”

En una especie de arenga al interior del Frente de Todos (FdT), el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, pidió a sus socios no mostrarse perdedores de cara a las elecciones presidenciales de 2023 y se lo vio esperanzado de que el oficialismo pueda seguir en el poder cuatro años más, pese a las fricciones. “La pelota la tenemos nosotros”, afirmó el funcionario, que tampoco descartó candidatearse. “Estoy para lo que se necesite”, dijo.

Del riñón de la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero de buena sintonía en la gestión con el presidente Alberto Fernández desde que se incorporó al Ejecutivo, Ferraresi pidió cambiar la actitud de la coalición después del vendaval que ocasionó el trámite legislativo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “No tengo ninguna duda de que hay 2023. Pero tenemos una cuestión de que vamos a perder. Y si salimos a la cancha con ‘vamos a perder’, vamos a perder, no hay ninguna duda. Primero, el convencimiento”, expresó, en Radio 10.

Convencido de que en el FdT se “castigan mucho” y que existe “mucha autoflagelación”, el también vicepresidente del Instituto Patria entendió que el oficialismo perdió la capacidad de poner “las cosas buenas sobre la mesa” y planteó: “Nos matamos por las cosas que no podemos resolver o que todavía no pudimos hacer”. Entonces, pidió reparar en algunas cuestiones como el descenso en la pobreza durante 2021, la baja en la desocupación y las políticas de ampliación de derechos. “Tenemos problemas con la inflación, es cierto, con el precio de los alimentos, pero [el expresidente Mauricio] Macri, más allá de no haber hecho nada de nada, tenía 54% de inflación”, contrastó.

Después, contó una anécdota que le ocurrió en un acto junto a sus pares de Desarrollo Social, “Juanchi” Zavaleta, y de Trabajo, Claudio Moroni, para mostrarle a sus copartidarios la necesidad de dar un giro en la forma de plantarse de cara a lo que queda de gestión. “Bajo del auto y un pibe me dice ‘Ferraresi te vamos a ganar con Macri, ya se van’. Sentí que ese pibe empezó a sentir que nos podía ganar porque nosotros transmitimos que podemos perder y esto tiene mucho que ver con la actitud. ‘Che, loco, vamos a este partido’. Tenemos que construir un ‘hay 2023′”, sostuvo el ministro.

También recordó la remontada “épica” de Daniel Scioli ante Macri en la segunda vuelta de 2015, pese a que el candidato kirchnerista no llegó a la Casa Rosada. “Pegamos en el palo”, marcó el titular de Desarrollo Territorial, que insistió: “Los argentinos y los sectores vulnerables, los que más sufren, confían en nosotros, no es que perdieron la esperanza y que como perdieron la esperanza le van a dar la derecha a Macri para que los vuelva a hundir un poco más. Está en nosotros y este es un partido en que la pelota la tenemos nosotros, ahora tenemos que construir, dar soluciones”.

Bajo la postura de que los frentetodistas deben coincidir en una serie de temas de agenda, Ferraresi también creyó necesario mejorar la comunicación del Gobierno, para que sea “dirigida y centrada”. Al respecto, dijo: “No nos dispersemos que como tenemos que comunicar 35 cosas, terminamos no comunicando nada”.

Luego de dar todas las indicaciones, el ministro -que el año pasado fue el primero en barajar la posibilidad de que Fernández vaya por la reelección-, respondió sobre una potencial candidatura propia. “Yo estoy para lo que se necesite”, dijo y comentó: “Estoy ayudando, a mí me gusta construir, estar en el lugar donde sumemos compañeros, todos crezcamos, el crecimiento del conjunto, de las organizaciones, no una contra otra””.

Noticia en desarrollo