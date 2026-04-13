Los intendentes del peronismo ya inauguraron la disputa por la sucesión de Kicillof

La carrera hacia una candidatura presidencial que, en medio de la interna peronista, comenzó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumada a la prohibición de buscar una nueva reelección que establece la Constitución bonaerense, obligarán al oficialismo provincial a buscar otro postulante para intentar retener la gobernación en las elecciones de 2027. Esa carrera ya se largó, con al menos dos contendientes que quedaron plantados como alternativas en las últimas semanas. Son Mariel Fernández, intendenta de Moreno, y Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda.

El 17 de marzo, Fernández -jefa comunal de Moreno desde 2019, vicepresidenta del PJ nacional presidido por Cristina Kirchner, y referente del Movimiento Evita- presentó Reconquista, su línea interna en el peronismo, con un acto de inauguración de un local en la ciudad de Buenos Aires, a metros del Congreso, sobre la calle Combate de Los Pozos.

La inauguración de la sede del espacio Reconquista fue una suerte de lanzamiento de Fernández hacia la competencia por la candidatura bonaerense de 2027. “El objetivo es caminar con Mariel para instalarla como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires”, afirmó a LA NACION una fuente del Movimiento Evita. “La semana que viene [por esta semana que comienza], empieza con recorridas en la provincia”, añadió.

Mariel Fernández, con Bianco, Taiana, Lucía Cámpora y Grosso, en la inauguración de su local porteño X

El acto de la intendenta de Moreno aglutinó a representantes de sectores divergentes del PJ. Entre ellos, Carlos Bianco (ministro de Gobierno bonaerense y mano derecha de Kicillof); Mayra Mendoza y Lucía Cámpora (diputada provincial y diputada nacional, respectivamente, ambas de La Cámpora); el diputado nacional Jorge Taiana (que encabezó la lista legislativa de Fuerza Patria por Buenos Aires en 2025); los intendentes de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y de San Vicente, Nicolás Mantegazza (los dos cercanos a Martín Insaurralde y a Máximo Kirchner), y representantes del Movimiento Evita como Emilio Pérsico, Patricia “Colo” Cubria o Leonardo Grosso.

“Axel deja el hueco. [El lanzamiento de Fernández] es algo que está hablado con todos, por eso vinieron todos a la presentación. Con los intendentes, hay acuerdos tácitos y explícitos para bancarse. Lo importante es que alguno sea competitivo”, consideró una fuente del nuevo espacio político de la intendenta de Moreno. “[El presidente Javier] Milei gobierna para el 1%; el resto, tenemos que salir a juntarlo”, subrayó.

Ese “acuerdo tácito” habla de una vieja deuda del peronismo con los intendentes bonaerenses: el último en llegar a gobernador fue Eduardo Duhalde (Lomas de Zamora). Desde entonces, los candidatos que llegaron a la gobernación tuvieron una base de sustentación nacional o directamente porteña, antes que bonaerense y territorial.

En los últimos días, al nombre de Fernández se le sumó el de Ferraresi, que gobierna en Avellaneda desde 2011. No hizo un lanzamiento oficial, pero lo propuso como candidato, en un acto público, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, impulsor, como el intendente de Avellaneda, de Kicillof en la interna del peronismo.

Jorge Ferraresi y Andrés Larroque

“Lo que hicieron Axel y Jorge es más que épico, es milagroso. Tenemos que poner en la Rosada a un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para devolverle la alegría al pueblo. Para nosotros, ese hombre es Axel. Y para continuar esta enorme gestión en la provincia de Buenos Aires, seguro hay muchos compañeros y compañeras, pero si hay uno que lo merece es Jorge Ferraresi”, dijo Larroque el último miércoles, en Avellaneda, con Ferraresi a su lado, durante la inauguración de dos sedes del Programa Envión y de la Liga Deportiva Municipal.

Según pudo saber LA NACION de una fuente bien informada sobre los movimientos políticos de Ferraresi, el intendente comenzará con recorridas por la provincia de Buenos Aires luego del Mundial de Fútbol, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Ferraresi hizo punta en el posicionamiento de Kicillof como líder del peronismo y potencial candidato presidencial desde una orilla alejada a Cristina y Máximo Kirchner. Fue de los primeros en recorrer la provincia para motorizar el armado del kicillofismo, que luego derivó en el sello Movimiento Derecho al Futuro, denominación de la agrupación del gobernador. Larroque, exintegrante de La Cámpora, es uno de sus aliados en esa campaña que, con otros intendentes, como Mario Secco (Ensenada), llevan delante de manera más explícita desde 2024.

Fútbol con mensaje

Ayer, un simple partido de fútbol dominguero se convirtió en una imagen con lectura política bonaerense. Es que en San Vicente se juntaron a correr detrás de la pelota varios intendentes que también fantasean con ser candidatos a gobernador. Y, al final del encuentro, apareció –como quien no quiere la cosa– el exministro Sergio Massa.

Los dirigentes peronistas que jugaron al fútbol en San Vicente, con Sergio Massa como invitado

Se pusieron los pantalones cortos los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achával (Pilar), Julián Álvarez (Lanús) y Gustavo Menéndez (Merlo), quienes integraron uno de los equipos, que se enfrentó con otro de mayoría massista, capitaneado por el diputado Sebastián Galmarini y con Juan Andreotti (San Fernando) en sus filas. Más allá de la anécdota futbolera, dieron a entender que puede haber un espacio en formación.

No fueron de la partida, pero también se anotan en la carrera por el sillón de Dardo Rocha los kicillofistas Julio Alak (La Plata) y Gabriel Katopodis (jefe político en San Martín), junto a la camporista Mendoza (jefa política de Quilmes). Resta mucho para saber si, esta vez, un intendente logrará dar el salto.