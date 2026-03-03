El video del día en que Alberto Fernández entregó el edificio que hoy sufrió el derrumbe

“Se trata de la entrega más importante del Procrear”, anunciaba la locutora oficial. Hoy, una losa en el estacionamiento del complejo habitacional Estación Buenos Aires que Alberto Fernández inauguró con barbijo, hace cuatro años, se desplomó.

A las 4.45 de la madrugada, un llamado al 911 alertó sobre el derrumbe de una estructura interna del edificio situado en Mafalda 907, detrás de la cancha del Club Atlético Huracán. La evacuación fue inmediata y preventiva, y obligó a que cerca de 200 personas debieron abandonar sus departamentos en cuestión de minutos.

El 29 de diciembre de 2021, la postal de ese predio era totalmente distinta. Sobre esa plaza habían montado un escenario con dos pantallas y el pasto estaba copado por sillas para quienes asistieron al acto que entrega de las primeras viviendas. El primero en tomar el micrófono fue el entonces ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

“Esta es la Argentina que vinimos a proponer y esta Argentina nos la imaginamos dentro de 15 o 20 años“, comenzó.

Apenas cuatro años después, los vecinos aguardan en la calle por respuestas. Se evalúa si existe riesgo estructural para determinar los pasos a seguir.

“¿Cuánto tiene ese niñito que está ahí?“, le preguntó a una familia que estaba en el público. ”Van a tener acá una casa, van a tener una cocina muy linda y ellos, de 20 años, van a tomar mate con vos y te preguntarán: ‘Mamá, ¿cómo hiciste para tener una vivienda?’ Y vos le contarás: ‘Estaba el presidente Alberto Fernández. Entré a la página del ministerio, trabajé junto con las comisiones de cada uno de los sindicatos. Me anoté y me dieron un crédito para poder devolverlo con un porcentaje de mi salario. Y ahí habíamos construido país’“, dijo.

El día que el Gobierno de Alberto Fernández entregó las viviendas en Parque Patricios

Luego marcó que la entrega fue “en comunión” con las distintas centrales obreras: la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Mientras, la transmisión oficial enfocaba al secretario general de la CTA, Hugo Yasky, actual diputado por el Frente de Todos; Pablo Moyano, secretario general del Sindicato de Camioneros, y Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro de la República Argentina, que estaban en las primeras filas.

“La propuesta es construir esa Argentina que le permita a estos chicos volver a cumplir el sueño que ustedes cumplen este día de hoy”, cerró Ferraresi, mientras las cámaras enfocaban varias llaves colocadas sobre las mesas.

Después de la entrega simbólica a algunas familias, fue el turno de Fernández, que tomó el micrófono y dijo: “Si hay algo que soñamos, es que cada argentino y argentina pueda tener su casa”. Y agregó: “El Estado debe hacer lo necesario para facilitar la vivienda que cada uno necesita".

“Se van a sacar de encima todos los problemas que padecen aquellos que no tiene casa propia”, les prometió a quienes recibían las viviendas. Y remarcó: “Nosotros estamos empeñados en terminar con ese problema”.

El discurso de Alberto Fernández cuando entregó las viviendas en Parque Patricios

Ambos funcionarios apuntaron también contra las viviendas previamente entregadas por el macrismo con créditos UVA. Según especificó Ferraresi, la obra de Estación Buenos Aires había empezado en 2014, se había discontinuado en 2018 y la gestión de Fernández la había terminado.

“Las dos centrales obreras, la CGT y la CTA, unidos trabajado por su gente, para que los trabajadores de todos estos gremios puedan acceder a una vivienda”, describió el entonces Presidente.

Y enfatizó: “Me han cumplido un sueño. Terminar el año de este modo es la mejor alegría que me pueden dar".

“Mientras estemos gobernado solo pensaremos en ustedes”, expresó, antes de desear feliz año aquel 29 de diciembre y cerrar el acto en el complejo habitacional, que hoy amaneció con una postal totalmente distinta.

Pese al derrumbe, no se registran hasta el momento heridos ni personas atrapadas, según informaron desde la Policía de la Ciudad a LA NACION. Los equipos constataron el desprendimiento de una sección de la losa del subsuelo, de aproximadamente 50 por 70 metros, que provocó el hundimiento del sector donde había vehículos estacionados. En el operativo luego del derrumbe trabajaron dotaciones de Bomberos de la Ciudad, personal del SAME, la división K9, el Grupo Especial de Rescate y cuatro cápsulas del DIR.