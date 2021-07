Jorge Lanata denunció que Matías Morla firmó un contrato millonario por billetes de Diego Maradona

Matías Morla, abogado y exrepresentante de Diego Maradona, firmó un contrato para ofrecer a la Casa de la Moneda billetes, monedas y estampillas con la figura del astro del fútbol. Fue a tres meses de su muerte. Así lo denunció el periodista Jorge Lanata, en su programa PPT.

Morla (que explota la marca del 10) firmó un contrato con una empresa llamada Ibertest S.A para “ofrecer a la Casa de la Moneda de la Argentina la emisión de bileltes, monedas y estampillas con la imagen de la leyenda del fútbol”, se denunció en el programa.

Ibertest se presentó en este contrato como una firma especializada en “provisión de bienes al Estado”, y quien representa a la empresa -según el informe de Lanata- es un hombre llamado Alejandro Trasmonte, además dueño de la firma TNG, también con contratos gubernamentales, por ejemplo en torno de las fotomultas y el alquiler de equipos digitales; se detectaron contratos con el Ministerio de Trabajo y Afip,m por 190 y 15 millones respectivamente.

Diego Armando Maradona, seguido por Terry Butcher y Terry Fenwick, se encamina a convertir el segundo gol contra Inglaterra. STAFF - AFP

Según se informó desde el programa, Trasmonte se reunió con Rodolfo Gabrielli, titular de la Casa de la Moneda y tuvo “contactos con representantes del Banco Central”, según el programa de Lanata. Aunque fuentes oficiales consultadas por PPT dijeron que este proyecto no prosperaría en el corto plazo. Morla y Trasmonte planeaban también ofrecer al gobierno un espectáculo: “Maradona Experiencie”; desde el entorno de Morla confirmaron también que intentaría vender este show en el exterior.

El contrato por los billetes

Bronca con Morla

“Ella se autopercibe honesta. Se presenta en el juzgado diciendo que no tiene plata para pagar el impuesto a la riqueza. Yo no quiero polemizar con Verónica, pero la plata la tienen ellos en las cuentas. Hay una nueva heredera (Eugenia Laprovittola) que ha obtenido una nueva medida cautelar y que por seis meses no les deja tocar la plata, pero Morla les dejó todo: la plata, las claves de las cuentas, todo. Ellos se enojan con él por las desgracias que tienen”, comentó el abogado de Morla, Mauricio D’Alessandro, sobre Verónica Ojeda, la expareja de Diego Maradona. Fue durante otro programa de El Trece.

Muy molesta por sus dichos, Ojeda le contestó desde un móvil de Los ángeles de la mañana. “Son muchos puntos para contestar. Primero, da la casualidad que hace un mes hicieron un contrato en España y justo viajan ahora”, lanzó en referencia al viaje que tanto el exabogado de Maradona como D’Alessandro realizaron recientemente.

“Segundo, dice que los herederos tienen que pagar el impuesto a la riqueza, nosotros no sabemos qué debemos pagar si no sabemos cuánto dinero tiene Maradona. Él puede decir un montón de cosas en la tele, pero porque no se reúne con los abogados, no sé, como representante o payaso de Morla. Él como abogado y representante tiene que reunirse con los abogados ya que no quiere juntarse con nosotros”, se quejó Ojeda.

