Jorge Macri designó a un hermano del ministro Mahiques como rector del Instituto Universitario de Seguridad

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, designó al juez Ignacio Mahiques como “rector organizador” del Instituto Universitario de Seguridad (IUSE) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cargo estaba vacante. Antes lo ocupaba su hermano, Juan Bautista Mahiques, que hoy es ministro de Justicia de la Nación.

Los Mahiques ganan cada vez más poder en el ámbito público y apuestan a seguir expandiendo su influencia sin dejar los espacios conquistados. Juan Bautista fue nombrado ministro por Javier Milei hace tres meses. Antes, era fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y ahora, si bien en su entorno cuentan que su objetivo es convertirse en procurador, concursa para ser fiscal federal en Comodoro Py (se anotó para primera y segunda instancia), por si su plan central no le sale.

Mientras tanto, el ministro avanza. Juró en el Gabinete en marzo y, en una de sus primeras medidas, envió al Senado el pliego de su padre, Carlos Mahiques, que este año cumple 75 años y acaba de conseguir que el Senado le extienda su mandato como camarista en la Casación, el máximo tribunal penal, por cinco años más. Ya con su permanencia garantizada, esta semana el camarista presentó una nota formal en la que denunció un proceso de “acoso mediático” contra los integrantes del Poder Judicial, propuso crear una nueva oficina, “rigurosa”, de noticias de los tribunales y pidió aplicar “sanciones éticas” por el intercambio de información entre magistrados y periodistas.

Jorge Macri, flanqueado por Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia

Ignacio Mahiques, flamante “rector organizador” del IUSE, es juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. El decreto de Jorge Macri que lo nombra al frente de la Universidad porteña -publicado hoy en el Boletín Oficial porteño- dice que tendrá a su cargo “el proceso de formulación del proyecto institucional” y “el proyecto de estatuto provisorio”. Detalla que fue elegido para cubrir el cargo que antes ocupó su hermano porque “reúne las condiciones académicas y profesionales necesarias para cumplimentar y llevar adelante el proceso de organización”. De carrera en la justicia penal, antes de ser camarista porteño, Ignacio Mahiques fue fiscal.

El artículo 2 del decreto publicado hoy por el gobierno de la Ciudad detalla que Ignacio Mahiques deberá desarrollar “todas las acciones conducentes al diseño y puesta en funcionamiento del IUSE, por sí o mediante representantes o apoderados, ante cualquier institución pública o privada, de carácter nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Los Mahiques y la academia

Juan Bautista no solo ocupó el cargo que ahora hereda su hermano, también tuvo un paso fugaz como autoridad universitaria en la Universidad de la AFA (Unafa), ideada por Chiqui Tapia, que lo eligió como el vicerrector de esa casa de estudios. Cuando se conoció la inauguración de la Unafa, el Ministerio de Capital Humano denunció que el establecimiento usaba indebidamente la categoría “universidad” en su nombre. Juan Bautista Mahiques dejó su cargo.

Los Mahiques están muy ligados a la dirigencia de la AFA. El hoy ministro fue nombrado, a instancias de la asociación del fútbol, como miembro de la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Esteban Mahiques fue miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA. Y Carlos Mahiques quedó asociado a las investigaciones de la AFA en febrero pasado, cuando LA NACION reveló que había celebrado su último cumpleaños en la quinta de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la federación de fútbol.