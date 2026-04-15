El extitular de la IGJ apuntó a los vínculos de Mahiques con Chiqui Tapia: “No va a investigar a la AFA”

“Yo no tengo ninguna esperanza en que el ministro de Justicia tenga interés en avanzar con la AFA”. Así, sin más vueltas, se expresó Daniel Vitolo, extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), cuando lo consultaron por el futuro de las investigaciones que realizaba la entidad sobre la Asociación del Fútbol Argentino tras el desembarco de Juan Bautista Mahiques como ministro. “Es muy difícil porque todos sabemos que el ministro de Justicia es una persona vinculada a la AFA”, completó el exfuncionario de Javier Milei.

“Se ve que el ministro de Justicia le pidió al Presidente de la República que me desplazaran. Y el Presidente de la República accedió a esa petición o a ese requerimiento del ministro. Pero el ministro nunca habló conmigo, así que no tengo la menor idea de lo que piensa ni lo que quiere hacer. Pero está claro que no hay mucho interés en investigar a la AFA”, sostuvo Vitolo durante una entrevista con El Observador 107.9.

Daniel Roque Vitolo, extitular de la IGJ Ricardo Pristupluk - LA NACION

Se refirió así a su salida de la IGJ cuando Mahiques asumió como ministro de Justicia, el 5 de marzo pasado. “Es clarísimo que [mi desplazamiento] fue por la AFA”, insistió, luego de advertir que los vínculos de Mahiques con la entidad que encabezan Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino son de público conocimiento.

“El ministro de Justicia es una persona vinculada a la AFA, está en todos los medios, es difícil que quiera o tenga interés en investigar una universidad inexistente de la cual él fue vicerrector”, abundó de todos modos Vitolo, recordando que Mahiques fue designado por Tapia como autoridad de la Unafa, entidad que se presentó como universidad sin estar habilitada para ello. Desde que ese vínculo quedó bajo la lupa, en el entorno de Mahiques advirtieron que nunca llegó a ejercer formalmente como vicerrector.

La dupla Mahiques-Viola, que conduce el Ministerio de Justicia de la Nación

De todos modos, el ministro integró la Comisión de Ética de la Conmebol; su hermano Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería, fue miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA y, según reveló LA NACION, su padre, el camarista de la Casación Carlos Mahiques, festejó su cumpleaños en la fastuosa quinta atribuida a Toviggino.

“Lo que está surgiendo de las investigaciones periodísticas es una red de protección judicial sobre todas estas personas [por Tapia y Toviggino] y sobre todo el movimiento de la AFA ligado a la justicia de hace muchísimos años”, señaló Vitolo, para ampliar el foco: “La Justicia ha sido parte de la decadencia argentina y de la cobertura durante muchos años de actos de corrupción que se han llevado a cabo de parte del gobierno”.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia @natyponcefotos

Desde la IGJ, Vitolo ordenó una auditoría sobre las cuentas de la AFA y denunció irregularidades millonarias en los balances de la entidad rectora del fútbol, que buscó trasladar su sede a la provincia de Buenos Aires para quedar fuera del control de la IGJ.

Al asumir en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, Mahiques desplazó a Vitolo de la IGJ y nombró en su lugar a Alejandro Ramírez. Al dejar el cargo, Vitolo dijo que lamentaba no haber podido culminar su tarea de “ordenar y transparentar” ámbitos “históricamente considerados intocables”.

De todos modos, eligió mostrar un optimismo que en la entrevista de hoy ya no se percibió. “Tengo la esperanza de que la próxima gestión continúe ese camino con vocación, profesionalidad y responsabilidad, preservando el interés del Estado Nacional y del pueblo argentino por encima de cualquier presión corporativa, privilegio sectorial o ideología”, dijo el 6 de marzo pasado.

Diez días después, Mahiques designó dos veedores en la AFA por 180 días, con el objetivo de investigar las cuentas de la entidad deportiva, sus transferencias y el rol de la frustrada universidad que no llegó a ver la luz. Se trató del contador público Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortíz de Marco, los nombres que había sugerido Vitolo antes de que lo desplacen. La semana pasada, Ortíz de Marco renunció al cargo.

Agustín Ortiz de Marco Estudio Pearson

“El expediente quedó cajoneado en la IGJ y no se movió más. Es decir, ni siquiera quieren mirar la Superliga, 500 millones de dólares, todo el dinero recibido de los contratos de transmisión, que después hay que ver qué pasó con ese dinero, a dónde fue, qué recibieron los clubes, si hubo relación con Sur Finanzas”, se lamentó hoy Vitolo.

“Todas estas cosas que hemos pedido en la investigación, bueno, han quedado dormidas. Y bueno, es muy difícil porque todos sabemos que el ministro de Justicia es una persona vinculada a la AFA. Está en todos los medios. Es difícil que quiera o tenga interés en investigar una universidad inexistente de la cual él fue vicerrector”, completó.