El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, le entregó las llaves de la ciudad de Buenos Aires al papa León XIV, en una de las primeras actividades que el Sumo Pontífice realizó en el país tras su llegada, en la tarde de este domingo.

Jorge Macri recibió al Papa frente al monumento a Juan de Garay, sobre la avenida Leandro N. Alem, minutos después de que León XIV saliera de la Casa Rosada, donde se reunió con el presidente Javier Milei.

Belén Ludueña, el papa León XIV y Jorge Macri, en el monumento a Juan de Garay Noelia Guevara

El Papa, distinguido como visitante ilustre de la ciudad, saludó a parte del gabinete de Jorge Macri, quien estaba acompañado de su esposa, Belén Ludueña, y su pequeño hijo, Vito, que tiene ocho meses. El jefe de gobierno y su esposa posaron sobre un escenario para la foto con León XIV.

“Bienvenido, papa León XIV. La llegada del Santo Padre nos emociona y marca un momento histórico, único en la vida de nuestra ciudad. Junto a María Belén y Vito, tuvimos el honor de entregarle la llave de la ciudad y distinguirlo como visitante ilustre”, afirmó el jefe de gobierno porteño.

Entre otros funcionarios, dieron el presente Clara Muzzio (vicejefa de gobierno), Gabriel Sánchez Zinny (jefe de Gabinete), Fulvio Pompeo (secretario General y de Relaciones Internacionales) y Pilar Bosca (directora general de Cultos).

El Papa Leon XIV sale de Casa Rosada y recibe las llaves de la ciudad por parte de Jorge Macri en el Monumento a Garay. Noelia Guevara

Tras recibir las llaves de la ciudad de manos de Jorge Macri, el Sumo Pontífice hizo entrega al jefe de Gobierno de una medalla. La entrega de las llaves de la ciudad se agregó a la agenda del Papa en la Argentina hace pocos días.

El breve acto culminó con nuevos saludos y la partida de León XIV hacia el Palacio Libertad.