Jorge Macri les habló a los votantes históricos de Pro: “No se confundan, no es con Horacio”

A menos de dos semanas de las elecciones en la Ciudad en las que se renovará la mitad de la Legislatura, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le envió un mensaje a los “votantes históricos” de Pro y los instó a “no confundirse” con la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, que participa por primera vez por fuera del macrismo con el frente Volvamos Buenos Aires.

“Pro está solamente en la lista de Silvia Lospennato. Para los votantes históricos: no se confundan, no es con Horacio. Y, a los votantes de Horacio que estén ahí confundidos, si no quieren que gane el kirchnerismo, que por primera vez el kirchnerismo le gane a Pro, es con Silvia", expresó este miércoles en diálogo con Radio con Vos.

De esta forma, el jefe de Gobierno porteño a también aprovechó para diferenciarse de La Libertad Avanza (LLA): “Creo en un Estado presente; eficiente y que no gaste de más, pero presente. Cinco cuadras de diferencia en el lugar en donde te toca nacer marca mucha diferencia en la Argentina".

Jorge Macri junto a su primo Mauricio.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la salida de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de Pro y su afiliación al partido dirigido por el presidente Javier Milei. “No se cambia de partido, no se cambia de camiseta, no se cambia de club. Nosotros acompañamos medidas relevantes cuando estábamos en un precipicio económico importante y hay cosas en las que creemos”, marcó y diferenció: “Lo de Patricia se veía venir, tiene tendencia a moverse de partido; pero lo de Horacio es menos entendible porque juega a la confusión, puede ser el responsable de que por primera vez el kirchnerismo nos gane en la Ciudad“.

“Esta elección es un nuevo punto de partida, y hay un Pro existente que es una alternativa nacional. Hay que seguir gestionando: Larreta lo intentó, le planteó a Macri ser candidato a senador en una interna en octubre“, detalló.

En esta misma línea, se refirió a los resultados de las elecciones presidenciales de 2023 y consideró que aquellos que compitieron a nivel nacional “no procesaron bien el resultado que tuvieron en las urnas”. “Hay un fenómeno que existe, que es Milei, que capta la atención del electorado y nos invita a la disputa contra el populismo. Después, sin dudas, hay procesos internos y una discusión nuestra de lo que creemos", expresó e hizo alusión a los continuos ataques de Milei a la prensa: “Ustedes, los medios y periodistas, son garantes del derecho de la gente de escuchar múltiples voces“.

Jorge Macri

“Hubo un proyecto nacional por encima de todo, una decisión de ponerle límite a Cristina [Kirchner]. Hay que tratar de hacerlo con el interés común de que al país le vaya mejor”, dijo y cerró: “Pro no tiene que desaparecer, tiene que ser un partido concreto y una fuerza democrática. El contexto en aquel momento nos ponía frente a un Gobierno que estalló la economía y LLA era el proyecto alternativo, era el menú del día”.