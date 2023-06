Jorge Macri: “Lo de Schiaretti me deja bastante incómodo”

escuchar

El precandidato a jefe de gobierno porteño por el Pro, Jorge Macri, se refirió hoy a las interna que afronta Juntos por el Cambio y cuestionó la propuesta de incorporación del gobernador de Córdoba al espacio. “A mí me deja bastante incómodo”, expresó.

“Lo primero que te dicen muchos de los que nos quieren votar es ‘no se peleen’. En Ciudad hemos logrado un avance porque soy el candidato único del PRO, y me parece que se va ordenando también el escenario nacional, el de la provincia de Buenos Aires”, consideró Macri, en diálogo con CNN Radio.

De esta forma, el actual ministro de Gobierno porteño minimizó una crisis dentro de Juntos por el Cambio, desatada estos últimos días, en gran medida, por la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales de incorporar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a Juntos por el Cambio.

No obstante, admitió: “Por ahí, tendríamos que haberlo hecho con un poquito menos de ruido de pelea, creo que eso siempre es para aprender. Pero bueno, se va ordenando y vamos a darle una propuesta de alternativa a este país que está mal”.

Por otro lado, Macri se refirió al ingreso de José Luis Espert a la coalición y celebró la reciente incorporación. “Viene trabajando hace tiempo. En el 2021 logramos un acuerdo en provincia y sobre el final no se pudo. Pero hay un trabajo inclusive de mucha coherencia y trabajo conjunto en el Congreso, una mirada similar. A mí me pareció bien invitarlo a participar sin ningún condicionamiento”, destacó el actual ministro de Gobierno porteño.

“Espert entra al espacio y de acá al 24 vendrán todas las discusiones de listas. Es parte del trabajo que tiene que hacer la Mesa Nacional. Cada uno entra y después ve dónde puede aportar”, agregó el precandidato.

“Lo de Schiaretti es más de último momento”, diferenció Macri ante una eventual incorporación del gobernador cordobés a la coalición opositora.

“Debo decir que me resulta raro que en una provincia donde hemos logrado una unidad tan potente como la que plantean Juez y De Loredo planteemos en traer a un gobernador actual que compite contra ellos”, manifestó Macri.

“Por otro lado, no me olvido que Schiaretti apoyó las decisiones del Gobierno de quitarle recursos a la Ciudad. Entonces, a mí como candidato en Ciudad de Buenos Aires me deja bastante incómodo”, reconoció el precandidato.

“Me hace un poquito de ruido. No termino de entender muy bien cuál es su mirada respecto al federalismo y respecto de la autonomía que esta Ciudad de Buenos Aires se merece”, concluyó al respecto.

LA NACION