Jorge Macri nombró a Francisco Quintana como su nuevo secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño

Más de un mes después de la renuncia de Ezequiel Sabor a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, nombró a Francisco Quintana como su reemplazante. Con esta designación, crece la influencia del empresario del juego y operador judicial Daniel Angelici en la gestión de Pro.

“Francisco Quintana es el nuevo secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano. Su experiencia, conocimiento de la gestión y compromiso van a ser un gran aporte para los vecinos de la Ciudad”, anunció Jorge Macri en la red social X.

Francisco Quintana es el nuevo Secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano.



Su experiencia, conocimiento de la gestión y compromiso van a ser un gran aporte para los vecinos de la Ciudad. — Jorge Macri (@jorgemacri) October 8, 2026

Apenas minutos más tarde, el funcionario respondió: “Es un gran orgullo y una responsabilidad aceptar este nuevo desafío. Me honra seguir aportando a esta gestión. Gracias, Jorge Macri, por la confianza”.

Es un gran orgullo y una responsabilidad aceptar este nuevo desafío. Me honra seguir aportando a esta gestión.



Gracias, @jorgemacri, por la confianza. https://t.co/0XNmutNHSo — Fran Quintana (@franquintana) October 8, 2026

Hasta ahora, Quintana era secretario de Justicia del ministerio que conduce Gabino Tapia. Había sido nombrado en el cargo en marzo de 2025.

El flamante secretario de Gobierno cuenta con una larga trayectoria en el macrismo porteño. Pasó por distintas áreas del gobierno de la Ciudad durante el primer mandato de Mauricio Macri como jefe de gobierno; fue legislador entre 2011 y 2019, y consejero de la Magistratura de 2019 a 2023. También se desempeñó como secretario general de Pro nacional.

Mauricio Macri y Francisco Quintana en Mendoza, en mayo pasado X - Francisco Quintana

También hizo su camino en Boca Juniors. Fue titular de la Comisión de Institucionales del club entre 2014 y 2016, y presidente de la Asamblea de Representantes de Socios entre 2016 y 2019, en ambos casos bajo la presidencia de Angelici. Además, en 2019 fue candidato a vocal titular y jefe de campaña de Christian Gribaudo, el actual secretario administrativo de la Legislatura porteña que por entonces buscó suceder a Angelici.

Christian Gribaudo y Francisco Quintana, dos referentes del macrismo porteño cercanos a Daniel Angelici X - Francisco Quintana

En este sentido, su desembarco en la Secretaría de Gobierno significaría una mayor ascendencia del empresario en la administración de Pro. “El Tano ganó un lugar más”, resumió una fuente al tanto de las conversaciones.

No es un detalle menor. Angelici funge como puente entre Jorge Macri y el expresidente Mauricio Macri, una tarea que se volvió particularmente delicada desde que el vínculo entre los primos se tensó.

Mauricio Macri y Daniel Angelici, en la fiesta de cumpleaños de Leo Mateu Gentileza LM

Quintana hoy también es presidente de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, vicepresidente de la agrupación macrista Dale Boca y secretario de la Fundación Pensar.

La salida de Sabor

Quintana reemplazará a Sabor, quien dejó la gestión porteña el 31 de agosto pasado. En medio de versiones cruzadas, en su entorno argumentan que renunció por “desgaste personal y laboral por la gestión” y sostienen que la dedicación al armado de Pro de cara a 2027 “le va a sacar tiempo”. “Se agotó”, sintetizan.

Ezequiel Sabor y Francisco Quintana Camila Godoy

Ahora se dedicará al armado del partido y al Banco Ciudad, donde tiene un puesto como director.

El exfuncionario había llegado a la Secretaría de Gobierno en julio de 2025, tras la derrota electoral de Pro en los comicios locales, en los que quedó tercero después de La Libertad Avanza y el peronismo.

Los que conocen el rol en la Secretaría de Gobierno aseguran que es “un cargo clave para la campaña”, el anclaje territorial de la gestión y el “vínculo con los vecinos”.