Jorge Macri reforzó los controles policiales para impedir que los “trapitos” no actúen en la ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, posteó un video donde presenta un operativo policial que busca eliminar a los cuidacoches de las calles porteñas, como parte de su campaña “ley y orden”.

“Ningún trapito va a venir a esta Ciudad a amenazar a los porteños. Ley y orden”, declaró el mandatario local en su publicación, manteniendo un discurso centrado en la seguridad, que sostiene últimamente el Ejecutivo porteño. La afirmación fue acompañada por un video que muestra distintas detenciones de la Policía de la Ciudad a “trapitos” en la vía pública.

El video publicado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, sobre el operativo

En las imágenes, publicadas en la red social X, se ve a los oficiales acercarse a hombres que actuaban de cuidacoches en zonas cercanas a estadios, conciertos y comercios para revisarlos. “Ser trapito acá en la Ciudad es ilegal, a las personas y los vehículos los cuidamos nosotros. No te quiero ver más por acá”, le dice un agente a uno de ellos en el video.

Uno de los demorados, presuntamente oriundo de Temperley, reconoció ante las autoridades que poseía “ocho mil contravenciones” previas vinculadas al cuidado de vehículos. “Sos reincidente, no te quiero ver más por acá”, le advirtió un policía ante esta situación.

En otro de los procedimientos que se registraron en el video, los agentes demoraron a un hombre por un presunto caso de “extorsión a conductores en la vía pública”. “¿En Monte Grande te dejan cuidar coches? Acá se terminó hace rato”, expresó un miembro de la fuerza de la Ciudad.

“No podés extorsionar a la gente por estacionar. La calle es pública. Me vas a tener que acompañar a la comisaria” aclaró un oficial de la Ciudad, llegando al final del video.

El operativo busca eliminar a los cuidacohes de la Ciudad FABIAN MARELLI

El marco del discurso actual del GCBA

Esta medida se suma a otra acción previa bajo la misma premisa: la “Operación Muro”, ejecutada por la Policía de la Ciudad a principios de mes. La operación elevó un plan de control vehicular y peatonal para asegurar los accesos del área metropolitana en el límite con la provincia de Buenos Aires.

El despliegue cubrió 24 kilómetros a lo largo de la avenida General Paz y el Riachuelo, con 27 pasos peatonales, 48 vehiculares y 16 puntos estratégicos. Contó también con la participación de la división canina K9, personal de Tránsito y de Emergencias y Seguridad Comunal.

Además, se puso en marcha la estructura del “Anillo Digital”, que dispone de 814 pórticos lectores de patentes. Esto generó un cruce con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien criticó la gestión porteña a través de sus redes sociales.